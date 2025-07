Forbidden Fruit, anticipazioni 30 luglio: Alihan vede Zeynep con Cem e si ingelosisce

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la serie Forbidden Fruit. Continuano i problemi per Yildiz, che con Ender in casa, ha vita tutt'altro che facile; intanto la sorella Zeynep ha anche lei i suoi problemi, con Alihan che sembra sempre più distante.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Ender è tornata a vivere nella villa di Halit, dopo che Erim ha accusato un malore e in ospedale hanno spiegato al padre che il ragazzino stava soffrendo per la separazione dei genitori ma, soprattutto, per la lontananza dalla madre. Così Ender è di nuovo vicino non solo ad Halit, quanto alla nuova moglie: Yildiz.

Nel corso dell'episodio precedente inoltre, durante la festa di compleanno di Lila, nella villa sono arrivati gli ufficiali giudiziari. Si è scoperto così che per aprire il centro estetico, Zehra ha contratto un ingente debito.

Anticipazioni 30 luglio: Alihan vede Zeynep con Cem e si ingelosisce

Locandina di Forbidden Fruit

Durante una riunione, Alihan si accorge che Zeynep e Cem sono molto in confidenza e si ingelosisce. Appena si rende conto della vicinanza dei due, proprio come già avvenuto qualche giorno prima, ha un nuovo attacco di panico e il giorno dopo parte senza dire niente. In seguito, durante la seduta di terapia, Alihan ripercorre i ricordi della sua infanzia, in particolare a quando scoprì il tradimento di sua madre.

Nel frattempo, alla villa non tira una bella aria. Yildiz vorrebbe stare sola con Halit, ma non ci riesce perché Ender non fa altro che inventare nuove scuse per metterle i bastoni tra le ruote e tenerla lontana dal marito. Intanto Rebbiye, la persona che Halit ha assunto per insegnare alla moglie a gestire la sua immagine, fa entrare Yildiz in un giro esclusivo di donne ricche e potenti: Sengul però si sentirà esclusa, e accuserà l'amica di essersi lasciata cambiare per amore dei soldi.