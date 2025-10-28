Forbidden Fruit, anticipazioni 29 ottobre: Zehra pensa che Kemal la tradisca, Alihan geloso di Zeynep

Nuovo appuntamento domani alle 14.20 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca che, tra amori e vendette, racconta la storia delle sorelle Zeynep e Yildiz. Nell' episodio di mercoledì 29 ottobre Yildiz ed Ender riusciranno a far sospettare Zehra sul conto di Ender, mentre Alihan si dimostrerà molto geloso nei confronti di Zeynep. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel corso della puntata.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Per impedire il matrimonio tra Zehra e Kemal si è formata una coppia davvero impensabile, composta dall' alleanza di Ender e Yildiz: una volta acerrime nemiche, adesso unite da un obiettivo comune.

Nel frattempo, Zeynep sta portando avanti una bugia per vendicarsi di Alihan e dell'improvviso matrimonio dell'ex fidanzato con Ender. Sostenuta dall'amico infatti, la ragazza sta facendo credere di fare coppia con Dundar, e ormai la notizia è nota a tutta Istanbul. A tal proposito, Alihan si è confidato con Hakan dicendosi molto dispiaciuto riguardo la nuova coppia.

Anticipazioni 29 ottobre: Zehra pensa che Kemal la tradisca, Alihan geloso di Zeynep

Forbidden Fruit

Yildiz ed Ender hanno deciso di mandare a monte le nozze di Zehra e Kemal, perciò ora procedono con il loro piano. Grazie a Irem, durante la festa degli Aydin, i giochi hanno inizio: Irem mette infatti una lettera in tasca a Kemal di nascosto: Zehra vede tutta la scena e inizia perciò a cercare la lettera in questione. La busta però sembra scomparsa. Zehra viene presa dai dubbi sul suo futuro marito: la ragazza infatti, teme che Kemal la stia tradendo.

Intanto, procede a gonfie vele anche l'altro piano: quello di di Zeynep per far ingelosire Alihan. Basta che nel bel mezzo della festa, Dundar prenda il microfono e, davanti a tutti, dedichi una canzone a Zeynep. A questo punto, il suo ex fidanzato, incapace di reggere la vista della coppia felice, preferisce andarsene: Alihan dunque, se ne torna a casa insieme ad Ender.