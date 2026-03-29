Forbidden Fruit, anticipazioni 29 marzo: Ender fa incontrare Yigit e Lila

Puntata domenicale per Forbidden Fruit, che ora è diventato un appuntamento quotidiano per Canale 5. La dizi turca infatti, va in onda tutti i giorni della settimana, ma con un cambiamento di orario. Per l'appuntamento domenicale, l'inizio è previsto per le 14.40.

Nell' episodio di domenica 29 marzo aiuterà Lila e Yigit a chiarirsi, attirandoli a un appuntamento e riuscendo, infine, a riavvicinarsi ai suoi figli.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Dopo essere sopravvissuto all'avvelenamento ordito da Sahika in combutta con Nadir, Halit è certo di aver visto il suo nemico nella sua stanza d'ospedale mentre era privo di sensi. Così ha iniziato a indagare sul suo ex amico, che aveva tradito denunciandolo alla polizia, per cercare di parare i possibili colpi futuri. Intanto *Nadir, dopo aver fallito il piano insieme a Sahika, passa a quello successivo: prova ad *avvicinarsi alle persone care ad Halit, orchestrando incontri apparentemente casuali. Così finisce per venire a contatto Ender, Yildiz e persino Yigit ed Emir, guadagnandosi la loro fiducia dopo averli salvati da un'auto che stava per investirli.

Anticipazioni 29 marzo: Ender fa incontrare Yigit e Lila

Locandina di Forbidden Fruit

Ender ha deciso di aiutare Yigit, che ha ancora non le ha perdonato di averlo abbandonato. Così la donna, con l'aiuto del fratello Caner, riesce a far incontrare Yigit e Lila a casa sua: senza sapere che avrebbero trovato l'altro, i due ragazzi si ritrovano nella stessa stanza e finiscono confrontarsi sui loro problemi. Yigit allora confessa tutta la verità a Lila. I due sono ancora innamorati, e Lila vorrebbe confidarsi con suo padre, ma non trova il coraggio.

Il piano di Ender non aiuta solo la coppia di sposi a riappacificarsi, ma le permette anche di riavvicinarsi a Yigit ed Erim. Nel frattempo, Akin, colpito dai racconti di Zehra sulla famiglia di Halit, pensa di proporgli di scrivere un libro.