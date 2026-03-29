Forbidden Fruit, anticipazioni 29 marzo: Ender fa incontrare Yigit e Lila

Puntata domenicale per Forbidden Fruit, che ora è diventato un appuntamento quotidiano per Canale 5. La dizi turca infatti, va in onda tutti i giorni della settimana, ma con un cambiamento di orario. Per l'appuntamento domenicale, l'inizio è previsto per le 14.40.
Nell' episodio di domenica 29 marzo aiuterà Lila e Yigit a chiarirsi, attirandoli a un appuntamento e riuscendo, infine, a riavvicinarsi ai suoi figli.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie.
Dov'eravamo rimasti
Dopo essere sopravvissuto all'avvelenamento ordito da Sahika in combutta con Nadir, Halit è certo di aver visto il suo nemico nella sua stanza d'ospedale mentre era privo di sensi. Così ha iniziato a indagare sul suo ex amico, che aveva tradito denunciandolo alla polizia, per cercare di parare i possibili colpi futuri. Intanto *Nadir, dopo aver fallito il piano insieme a Sahika, passa a quello successivo: prova ad *avvicinarsi alle persone care ad Halit, orchestrando incontri apparentemente casuali. Così finisce per venire a contatto Ender, Yildiz e persino Yigit ed Emir, guadagnandosi la loro fiducia dopo averli salvati da un'auto che stava per investirli.
Anticipazioni 29 marzo: Ender fa incontrare Yigit e Lila
Ender ha deciso di aiutare Yigit, che ha ancora non le ha perdonato di averlo abbandonato. Così la donna, con l'aiuto del fratello Caner, riesce a far incontrare Yigit e Lila a casa sua: senza sapere che avrebbero trovato l'altro, i due ragazzi si ritrovano nella stessa stanza e finiscono confrontarsi sui loro problemi. Yigit allora confessa tutta la verità a Lila. I due sono ancora innamorati, e Lila vorrebbe confidarsi con suo padre, ma non trova il coraggio.
Il piano di Ender non aiuta solo la coppia di sposi a riappacificarsi, ma le permette anche di riavvicinarsi a Yigit ed Erim. Nel frattempo, Akin, colpito dai racconti di Zehra sulla famiglia di Halit, pensa di proporgli di scrivere un libro.