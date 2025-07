Forbidden Fruit, anticipazioni 29 luglio: Halit scopre che Zehra ha un grosso debito

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca che racconta la storia delle sorelle Yildiz e Zeynep. In questo nuovo episodio, le due ex moglie di Halit si coalizzeranno contro Yildiz, mentre Zehra verrà rimproverata in maniera molto dura dal padre.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Il piccolo Erim ha avuto un improvviso malore ed è stato portato subito in ospedale. Qui Halit ha scoperto che il figlio, che negli ultimi tempi aveva avuto strani comportamenti, in realtà non sta male fisicamente; sta invece soffrendo per la separazione dei genitori e, soprattutto, per la difficoltà di vedere la madre. Così, per il bene del figlio, Ender è tornata a vivere nella villa di Halit. Peccato che nel frattempo, il ricco imprenditore abbia una nuova moglie: Yildiz.

Anticipazioni 29 luglio: Halit scopre che Zehra ha un grosso debito

Locandina di Forbidden Fruit

La famiglia si riunisce per festeggiare il compleanno di Lila, pur tuttavia in un'atmosfera molto tesa. Le due ex moglie di Halit infatti, Ender e Zerrin, si punzecchiano a vicenda; allo stesso tempo, sono perfettamente coalizzate contro Yildiz. Per fortuna, la ragazza può contare sul sostegno della sorella Zeynep; anche per lei però, la serata è pesante. Zeynep si sente molto a disagio, anche perché alla festa è presente Alihan.

Presto gli screzi personali lasciano posto a ben altre preoccupazioni. Alla villa di Halit si presentano gli ufficiali giudiziari: per aprire la clinica estetica con Sinan, Zehra ha contratto un debito molto importante. Halit è fuori di sé dalla rabbia e sgrida la figlia rimproverandola davanti a tutti; Zehra scappa via da casa in lacrime e corre dal suo socio. Sfogandosi con Sinan, lui la convince a tenere aperta la loro attività: la cosa migliore da fare, le dice, è intestarla a lui e prendere così le distanze dal severo.