Forbidden Fruit, anticipazioni 2 settembre: Kemal propone a Yildiz di fuggire insieme

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda alle 14.10. Dopo il bacio tra Yilidiz e Kemal, è tempo di dubbi per la bionda sorella di Zeynep: che fare? Intanto Kemal nutre nuove speranze per il loro rapporto e le fa una proposta sorprendente.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Halit torna a casa, ma il rapporto con Yıldız non è affatto recuperato. Zeynep cena con Caner ed Emir e resta sorpresa quando Hira si presenta con il suo nuovo fidanzato, il quale altri non è che Alihan. Intanto Ender convince Halit a dare dei soldi a Yıldız per metterla alla prova, ma il piano fallisce: grazie a Kemal che la informa del trabocchetto, Yildiz rifiuta il denaro e ribadisce di volere solo amore. Kemal, però, non riesce più a soffocare i suoi sentimenti: decide di dimettersi, ma Yildiz lo ferma e lui le confessa il suo amore. Alla fine, scatta un bacio che riaccende il loro rapporto.

Anticipazioni 2 settembre: Kemal propone a Yildiz di fuggire insieme

Locandina di Forbidden Fruit

Kemal decide di andare da Zeynep per parlarle a cuore aperto: le confessa di essere ancora innamorato di Yildiz e di credere che il matrimonio tra lei e Halit sia solo di convenienza. Le promette che cercherà di stare lontano da sua sorella, ma in realtà continua a tramare con Ender, dimostrando di avere ancora piani in sospeso. Poco dopo, è la stessa Yildiz ad aprirsi con Zeynep. Le racconta che, in un momento di debolezza, ha ceduto alla passione per Kemal dopo che lui l'aveva aiutata a uscire da un brutto piano organizzato da Halit. Ammette però di non provare amore per lui e di non voler divorziare finché non sarà sicura di poter garantire un futuro sereno a se stessa e alla sorella. Nel frattempo, Zeynep rimane profondamente ferita dalla frequentazione tra Alihan e Hira: la ragazza infatti, fatica ad accettare l'idea che Alihan possa davvero andare avanti senza di lei. Kemal, nonostante le promesse fatte a Zeynep,si presenta da Yildiz e le propone di scappare insieme. Lei ne è molto combattuta, divisa tra il desiderio di lasciarsi andare e la volontà di restare fedele al suo piano.