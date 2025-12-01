Zeynep e Dundar stanno per ufficializzare la proposta di matrimonio davanti alle famiglie di entrambi, ma le cose non andranno come immaginato. È quello che succederà nell' episodio di martedì 2 dicembre di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato.

Nella prossima puntata dunque, un nuovo scandalo è in arrivo su Zeynep, Yildiz e tutti i protagonisti della serie.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Dundar è geloso del rapporto che si è creato tra Hakan e Zeynep, ma la sua futura sposa gli ha spiegato che si tratta solo di amicizia. E ora che Dundar si è tranquillizzato, è pronto per il prossimo passo.

Intanto, dopo averli visto insieme, Lila ha raccontato ad Halit che Yildiz lo starebbe tradendo con Kemal. Il quale però, marito di Zehra, in realtà adesso viene tenuto alla larga dalla bionda, la quale non sopporta la sua gelosia divenuta una sorta di ossessione.

Forbidden Fruit, anticipazioni 2 dicembre: Caner dà scandalo mentre Dundar annuncia il fidanzamento con Zeynep

Locandina di Forbidden Fruit

Dundar è pronto a rendere ufficiale il fidanzamento con Zeynep e il matrimonio. Così, insieme alla sua numerosa famiglia, si reca a casa di Yildiz per annunciare davanti a tutti la proposta di nozze. La futura sposa ha insistito per invitare anche Emir e Caner: nonostante la sorella non volesse, Zeynep è riuscita a convincerla. Non immagina però che Caner porterà il caos sull'evento: il fratello di Ender infatti, inizierà a svelare i segreti degli Argun, esponendo i parenti di Dundar ai tanti intrighi e sotterfugi che avvengono tra le mura di quella casa. Così la madre di Dundar, che già non era felice di avere Zeynep come nuora, ne sarà ancora più convinta.

Nel frattempo Kemal è sempre più angosciato a causa di un investimento sbagliato e dell'enorme perdita di denaro subita. Anziché parlarne con Zehra però, minimizzerà tutto nascondendo la reale entità del problema.