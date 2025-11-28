Forbidden Fruit, anticipazioni 29 novembre: Yildiz vuole sbarazzardi di Kemal, a Bursa arriva Mustafa

Ultimo appuntamento della settimana, domani su Canale 5 con Forbidden Fruit alle 14.30. Nell' episodio di sabato 29 novembre entrerà in scena un nuovo personaggio: un uomo dal passato terribile, che ha un legame molto particolare con la madre di Yildiz e Zeynep. Nel frattempo, Yildiz sta architettando un piano per neutralizzare Keimal, la cui gelosia le sta creando non pochi problemi.

Ma vediamo èiù nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz ha scoperto che Kemal ha le ha mandato un mazzo di fiori spacciandosi per Alper, il suo personal trainer; il gesto ha ovviamente scatenato la furia di Halit che, di tutta risposta, le ha impedito di frequentare ancora la palestra. La bionda ha perciò deciso di affrontarlo e mettere le cose in chiaro.

A rendere le cose complicate, il fatto che il suo ex viva sotto il suo stesso tetto, dato che lui e Zehra stanno aspettando che termino i lavori di ristrutturazione a casa loro.

Anticipazioni 29 novembre: Yildiz vuole sbarazzardi di Kemal, a Bursa arriva Mustafa

Locandina di Forbidden Fruit

Yildiz non ne può più del comportamento di Kemal, il quale sembrerebbe aver sviluppato una gelosia quasi patologica nei suoi suoi confronti. Così, di nuovo, chiede aiuto a Dundar: gli chiede infatti di pedinare Kemal, e appena avrà le informazioni necessarie, Yildiz ha già in mente un piano per sbarazzarsi di Kemal definitivamente.

Poco dopo però, scopre che anche Alihan è andato da Dundar: la ragazza corre subito ad informare Zeynep. Dopo che l'ennesimo riavvicinamento tra lei e Alihan è andato male, ora che ha deciso di sposare Dundar, non sa più cosa pensare: i due sono rivali in amore, cosa potrebbero mai essersi detti?

Presto le due sorelle avranno anche altro di cui preoccuparsi, qualcosa che sta succedendo a Bursa: Asuman infatti, la loro madre, riceve una visita inaspettata. L'uomo si chiama Mustafa, è appena uscito di prigione dopo aver scontato vent'anni di pena per l'omicidio di un uomo; Mustafa è l'ex marito di Asuman.