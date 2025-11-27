Forbidden Fruit, anticipazioni 28 novembre: Kemal mette nei guai Yildiz con Halit

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca che racconta le vicende delle due sorelle Zeynep e Yildiz. Nell' episodio di venerdì 28 novembre Halit farà una scenata di gelosia a Yildiz, ma con tutte le ragioni; la bionda però, capirà che dietro c'è lo zampino di Kemal.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz ha sorpreso Alihan annunciando il fidanzamento tra Zeynep e Dundar; la notizia lo ha sconvolto profondamente, lasciandolo senza parole.

Nel frattempo, istigato da Ender, Kemal ha iniziato a tenere sotto controllo Yildiz e Alper, il personal trainer della ragazza; addirittura si è iscritto anche lui nella stessa palestra. Nonostante dica il contrario, Kemal è profondamente geloso e sta per dimostrarlo in maniera palese.

Anticipazioni 28 novembre: Kemal mette nei guai Yildiz con Halit

Yildiz di nuovo al centro di uno scandalo: stavolta per aver ricevuto un mazzo di fiori, con tanto di biglietto. C'è scritto che il mittente è Alper, cosa che farà andare su tutte le furie Halit; furioso, l'uomo ordinerà infatti alla moglie di non frequentare più la palestra. A questo punto, Yildiz vorrà vederci chiaro; quando però telefonerà ad Alper chiedendogli il perché del suo gesto, la risposta la lascerà di sasso. Perché Alper in realtà non ne sa niente: lui non ha inviato alcun mazzo di fiori a nessuno, tantomeno a lei.

La bionda allora non avrà alcun dubbio: è stato Kemal. Quel che è troppo è troppo: prima Kemal ha scelto di sposarsi con Zehra, poi i due sono andati a vivere in casa di Halit in attesa dei lavori di ristrutturazione, e ora pure la gelosia. Come se non fosse già abbastanza vivere insieme sotto lo stesso tetto, adesso si intromette anche nella sua vita: Yildiz deciderà di affrontarlo una volta per tutte, per mettere le cose in chiaro in maniera definitiva.