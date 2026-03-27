Forbidden Fruit, anticipazioni 28 marzo: Nadir avvicina Ender e Yildiz per vendicarsi di Halit

Nuovo appuntamento del sabato con Forbidden Fruit, la dizi in onda alle 14.10 su Canale 5. Nell' episodio di sabato 28 marzo Halit continuerà ad indagare su Nadir, mentre questo inizierà ad avvicinarsi pericolosamente alle persone più care all'imprenditore. Ender, Yildiz e persino Yigit ed Emir avranno a che fare con Nadir, tornato a Istanbul per vendicarsi del tradimento di Halit avvenuto anni prima, quando Halit l'uomo denunciato l'amico dell'epoca alla polizia. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Halit, ricoverato in ospedale dopo l'avvelenamento ordito da Sahika, ha visto comparire nella sua stanza Nadir, il suo vecchio nemico. Quando lo ha detto al medico però, questo gli ha risposto che si trattava solo di un'allucinazione causata dai farmaci assunti mentre era incosciente. Ma Halit non gli ha creduto: è invece convinto che stavolta Nadir sia davvero tornato per sistemare i conti in sospeso, dopo essere stato denunciato da lui anni prima. Per questo l'imprenditore è rimasto in allerta e ha iniziato a indagare su ciò che sta accadendo.

Anticipazioni 28 marzo: Nadir avvicina Ender e Yildiz per vendicarsi di Halit

Locandina di Forbidden Fruit

Dopo essere sfuggito per un soffio alla morte, Halit prova a rimettere ordine nella propria vita e decide di indagare su Nadir per ricostruire cosa è avvenuto negli ultimi anni. Nel frattempo, Nadir inizia a infilarsi nella vita di Halit: prima architettando la sua rovina insieme a Sahika e ora, fallito quel piano, mette in atto una serie di incontri apparentemente casuali per avvicinarsi alle persone della vita di Halit. Si offre perciò di accompagnare Ender a casa dopo averla incontrata in un ristorante; poi inizia una conversazione con Yildiz in una caffetteria spingendola a riflettere sulla sua indipendenza. Nemmeno i ragazzi vengono risparmiati dalla sua tela: interviene in aiuto di Yigit ed Emir quando rischiano di essere investiti da un'auto, assicurandosi così la loro gratitudine.