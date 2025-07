Forbidden Fruit, anticipazioni 28 luglio: Ender torna a vivere a casa di Halit

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca che racconta la storia delle sorelle Yildiz e Zeynep. Ora che Yildiz è finalmente riuscito nello scopo di convolare a nozze con Halit, sta per ricevere un brutta sorpresa: il ritorno a casa di Ender.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nell' episodio di lunedì 28 luglio.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Alihan e Zeynep attraversano un momento complicato, con Alihan che si è allontanato dalla ragazza e lei che, intanto, ha preso la decisione di licenziarsi per il bene di entrambi.

Nel frattempo Erim, il figlio di Halit ed Ender, ha iniziato ad avere degli strani comportamenti fino a che è svenuto. Intanto, Halit e Yildiz sono marito e moglie.

Anticipazioni 28 luglio: Ender torna a casa di Halit

Erim viene portato in ospedale per un improvviso svenimento. Vicino a lui c'è tutta la sua famiglia, tranne la madre Ender che non può avvicinarlo. Dopo aver visitato il ragazzino però, i medici comunicano ad Halit che Erim non ha nulla di grave da un punto di vista fisico, ma sta soffrendo di una forma di depressione causata dalla separazione dei genitori e, ovviamente, dal fatto di non poter più vedere la madre liberamente. Come se non bastasse, il matrimonio del padre con Yildiz gli ha causato dei problemi in classe, dove i compagni di scuola lo hanno preso in giro. Lo psichiatra dell'ospedale consiglia dunque ad Halit di riallacciare i rapporti con la sua ex moglie per evitare l'aggravarsi delle condizioni di Erim.

A questo punto, Halit decide di far tornare Ender a vivere con loro. La decisione del capofamiglia crea confusione, specie su Yildiz. Yildiz intanto, si trasferisce nella villa di Halit e assume Rebbiye, una consulente d'immagine che la aiuterà a comportarsi come una donna di alta classe. La ragazza cambia look, taglio e colore dei capelli e comincia una nuova vita.

Ender a sua volta, anche lei si è trasferita nella villa di Halit: la donna non solo può stare con suo figlio, ma anche mettere Yildiz in difficoltà appena possibile. La scontro tra le donne arriva al punto tale che Halit è costretto a parlarle e a intimarle di lasciar stare sua moglie. Ender sostiene che cambierà atteggiamento ma, di fatto, inizia a lavorare in maniera più subdola. Ad esempio, sabotando una serata romantica tra Yildiz e Halit, chiamando e chiedendo di comprare il medicinale di Erim che sembra terminato, ma che, invece, Ender ha buttato via appositamente.