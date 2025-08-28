Forbidden Fruit, anticipazioni 29 agosto: Yildiz e Halit sempre più in crisi

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie turca in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. Nell'episodio di venerdì 29 agosto troveremo Yildiz e Halit sempre più in crisi, mentre Ender, dopo aver trascorso la notte insieme, proverà a far ingelosire l'ex marito. Nel frattempo Caner, il fratello di Ender, cercherà di avvicinarsi a Zeynep. Scopriamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Alihan ha tentato ancora di riconquistare Zeynep, ma lei è decisa a chiudere definitivamente con lui. Intanto, Yildiz sospetta che Halit si stia avvicinando a Defne, la quale trama alle sue spalle insinuando in Halit il dubbio che Yildiz lo abbia ingannato sottraendogli molti soldi. Accecato dalla rabbia, l'uomo affronta Yildiz e poi lascia la villa per rifugiarsi in un hotel, dove lo raggiunge Ender: tra i due scoppia nuovamente la passione e finiscono a letto insieme per la seconda volta.

Anticipazioni 29 agosto: Yildiz e Halit sempre più in crisi

Locandina di Forbidden Fruit

Emir resta profondamente affascinato da Lila, ma sia Zeynep che Caner cercano di dissuaderlo: secondo loro, una relazione tra i due sarebbe impossibile. Il fratello di Ender inoltre, approfitta della situazione per tentare di avvicinarsi a Zeynep che, ora come ora, sembrerebbe non volerne più sapere di Alihan. Più tardi, Hira propone a Zeynep di uscire insieme per distrarsi un po': alle due ragazze si uniscono proprie Emir e Caner, incontrano inoltre il misterioso ragazzo che aveva attirato l'attenzione di Hira. Intanto, grazie all'aiuto di un vecchio amico, Kemal trova un impiego per Yildiz come hostess in un ristorante. La notizia, però, manda su tutte le furie Halit: i due finiscono per litigare di nuovo, e il rapporto tra i due coniugi continua a incrinarsi sempre di più. Nel frattempo, Ender, sempre intenzionata come non mai a riconquistare l'ex marito, capisce che Halit sta cedendo e mette in atto una nuova strategia: farlo ingelosire.