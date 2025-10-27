Forbidden Fruit, anticipazioni 28 ottobre: Zehra sospetta di Kemal, Dudar fa ingelosire Alihan

Nuovo appuntamento domani alle 14.20 su Canale 5 con la soap turca Forbidden Fruit, incentrata sulle sorelle Zeynep e Yildiz: una mora l'altra bionda, si tratta di due sorelle tanto diverse quanto legate da un profondo legame. Nell' episodio di martedì 28 ottobre vedremo il piano di Yildiz ed Ender prendere forma, mentre Zeynep si troverò al centro dell'attenzione grazie a un gesto di Dundar.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Di colpo, in maniera del tutto inaspettata, Alihan ha sposato Ender lasciando Zeynep senza parole. Si tratta di un matrimonio di convenienza, che ha scioccato la ragazza, la quale non ha nemmeno avuto spiegazioni sufficienti in merito. Ora però, se quella tra Ender e Alihan è un'unione di vendetta nei confronti di Halit, anche Zeynep vuole vendicarsi del suo ex fidanzato: con la complicità di Dundar perciò, sta facendo credere che a Istanbul ci sia una nuova coppia.

Intanto, all'orizzonte c'è anche un'altra coppia, le cui prossime nozze hanno dato vita a un'alleanza tanto inedita quanto pericolosa: Yildiz ed Ender, unite per impedire che Kemal sposi Zehra.

Anticipazioni 28 ottobre: Zehra sospetta di Kemal, Dudar fa ingelosire Alihan

Locandina di Forbidden Fruit

Yildiz ed Ender hanno un piano, in cui Irem è una parte fondamentale. Durante la festa degli Aydin, Irem mette una lettera in tasca a Kemal di nascosto: la ragazza non si accorge però che Zehra ha visto tutta la scena.

Accortasi dello strano movimento, Zehra inizia perciò a cercare la lettera in questione, ma la busta sembra scomparsa. La futura sposa comincerà dunque a nutrire un dubbio che la tormenta: e se Kemal la stesse tradendo?

Nel frattempo, procede anche il piano per far ingelosire Alihan. Nel corso della festa Dundar prende il microfono e, davanti a tutti, dedica una canzone a Zeynep: grazie a questa trovata, arriva la reazione in cui Zeynep sperava. Incapace di trattenere la gelosia, Alihan lascia la festa insieme ad Ender.