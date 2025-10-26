Forbidden Fruit, anticipazioni 27 ottobre: Ender e Yildiz ingannano Zehra, Halit riceve una brutta notizia

Nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda alle 14.20 su Canale 5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di lunedì 27 ottobre troveremo le due nemiche di sempre, Yildiz ed Ender, unite per sabotare il matrimonio di Kemal e Zehra.

Le due donne infatti porteranno avanti il piano che hanno ideato insieme.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Zeynep ha detto ad Alihan che lei e Dundar sono una coppia: tempo pochi giorni, e la notizia ha già fatto il giro di tutta Istanbul. Nel frattempo, mentre le nozze di Zehra e Kemal si avvicinano, si è creata l' alleanza Yildiz-Ender, entrambe intenzionate ad impedire che il matrimonio si svolga.

Ad ideare il piano è Ender comunque ha già un piano,in cui vuole coinvolgere Irem: dopo la reticenza iniziale, Yildiz accetta e tutto inizia a procedere come pianificato. Fidandosi di Ender, la bionda ha chiesto ad Halit il permesso di partecipare a un evento mondano: l'imprenditore ha accettato, così Yildiz ha potuto iniziare a smuovere i primi tasselli alla festa.

Anticipazioni 27 ottobre: Ender e Yildiz ingannano Zehra, Halit riceve una brutta notizia

Locandina di Forbidden Fruit

Ender invita Zehra ad una festa organizzata dalla famiglia Aydin: la donna, naturalmente, si appresta a procedere con il piano che ha architettato. La mora infatti, come già deciso con Yildiz, vuole far credere alla ragazza che Kemal la tradisca con Irem. In questo modo le due sperano di far saltare le nozze, mentre Halit è invece interessato che si svolgano il prima possibile.

A proposito di Halit, l'imprenditore riceve una brutta notizia. Una tragedia lo spingerà a fare i conti con un oscuro passato.

Alla villa nel frattempo, l'atmosfera è tesa dopo che Ender ha richiesto la custodia esclusiva di Erim: quell'affidamento che ha convinto Zeynep a chiudere definitivamente con Alihan, il quale sta ora costruendo una famiglia con la nuova moglie.