Forbidden Fruit, anticipazioni 27 novembre: Zeynep e Dundar sono ufficialmente fidanzati

Nuovo appuntamento domani con Forbidden Fruit, la serie turca in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. L'appuntamento è alle 14.10, per ritrovare Yildiz, Zeynep e tutti gli intrighi che ruotano intorno alla famiglia Angun.

Nell' episodio di giovedì 27 novembre verrà annunciato il fidanzamento ufficiale tra Zeynep e Dundar, lasciando Alihan di sasso. Dundar però, più che di Alihan, sembrerà preoccuparsi di un'altra persona... Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi.

Negli episodi precedenti

Dopo che Ender non ha firmato le carte per il divorzio, per Zeynep è arrivato un altro dispiacere: Yildiz infatti, le ha detto che nel telefono di Ender c'erano foto della coppia in biancheria intima. All'idea che il matrimonio fosse reale, Zeynep ha deciso di vendicarsi di Alihan: iniziato come finta, ha pensato di portare avanti la bugia della sua relazione con Dundar. Di più: Zeynep vuole sposare Dundar, e l'ha annunciato alla sorella. Kemal intanto, è venuto a sapere che Yildiz avrebbe una storia con Alper, il suo personal trainer. Geloso della ragazza nonostante dica il contrario, ha deciso di iscriversi in quella stessa palestra e di raccontare tutto ad Halit. Zehra intanto, ha iniziato a sospettare che tra suo marito e la bionda ci sia qualcosa.

Anticipazioni 27 novembre: Zeynep e Dundar sono ufficialmente fidanzati

Yildiz aveva consigliato alla sorella di dire davanti a tutti di lei e Dundar; per l'occasione, ha anche organizzato una cena in casa Argun, con tutta la famiglia presente. Durante la cena quindi, Yildiz sorprende Alihan annunciando il fidanzamento tra Zeynep e Dundar. La notizia sconvolge profondamente Alihan, che resta senza parole.

Ender nel frattempo, prova a convincere il marito a non andare avanti con il divorzio. Nel frattempo, Dundar è sempre più geloso di Zeynep e Hakan: i due hanno un ottimo rapporto, tanto che la stampa ha anche pubblicato una foto dei due insieme, scrivendo che fossero una coppia.