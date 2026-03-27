Forbidden Fruit, anticipazioni 27 marzo: Halit terrorizzato dalla vendetta di Nadir

Halit teme Nadir, un amico che aveva tradito anni prima: ora che è tornato in città, sa che dovrà stare molto attento. Nell' episodio di venerdì 27 marzo di Forbidden Fruit l'imprenditore vedrà Nadir nella sua stanza, ma il dottore non gli crederà.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi. L'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5, dove la serie va ora in onda senza interruzioni dal lunedì alla domenica.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Halit ha spinto Lila a firmare le carte per l'annullamento del matrimonio con Yigit, ma lui si è invece rifiutato di perché innamorato di sua moglie. Intanto Yigit si è trasferito a casa di Kaya, che ha appena scoperto di essere suo padre.

Yildiz ha trovato il modo di proteggere Leyla dall'ex marito, nascondendola in casa Argun; è proprio lei a ritrovare Yildiz, Aysel, Halit ed Ender avvelenati e riversi a terra per colpa di Sahika. La donna è in combutta con Nadir, che voleva rovinasse Halit: non essendo riuscita a raggiungere lo scopo, Nadir le ha intimato di andarsene. Ender perciò si è allontanata, ma non senza prima dimostrare tutta la sua pericolosità.

Anticipazioni 27 marzo: Halit terrorizzato dalla vendetta di Nadir

Locandina di Forbidden Fruit

Mentre è ricoverato in ospedale, Halit vede Nadir entrare nella sua stanza: alla vista del suo nemico di sempre, l'imprenditore teme per il peggio. Ma quando lo riferisce al medico, il dottor Suat gli risponde che era l'effetto dei farmaci: si trattava probabilmente di allucinazioni, causate dalle medicine prescritte per disintossicarlo dall'avvelenamento.

Halit però non si lascia convincere: è sicuro che l'uomo che ha visto è proprio Nadir, amico di vecchia data tornato a Istanbul per vendicarsi del suo tradimento. Halit infatti, anni fa lo aveva denunciato alla polizia; ora che ha visto Nadir, Halit sa che deve tenere la guardia alta e inizia subito a indagare su cosa sta davvero succedendo.