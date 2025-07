Forbidden Fruit, anticipazioni 25 luglio: Zeynep si licenzia e prende le distanze da Alihan

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la soap turca Forbidden Fruit. Nell'episodio di venerdì 25 luglio troveremo Zeynep prendere una decisione molto importante per la sua relazione con Alihan.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender pensava di poter umiliare Yildiz, invece il suo tranello le si è ritorto contro. La bionda infatti, è riuscita a diventare popolare proprio grazie al tranello che le aveva teso l'ex moglie di Halit.

Intanto Alihan, colto da un attacco di panico, è tornato a spaventarsi delle relazioni e ha deciso di annullare l'appuntamento con Zeynep.

Anticipazioni 25 luglio: Zeynep si licenzia e prende le distanze da Alihan

Ender e Sinan

Delusa dal comportamento di Alihan degli ultimi tempi, Zeynep ha preso una decisione drastica. Anziché trascinare la sua relazione, tra l'altro segreta, la ragazza è convinta che la cosa migliore per entrambi sia prendere le distanze. Così Zeynep si licenzia ed informa subito Mine, il capo del personale, il quale però le fa presente che per potersi licenziare, serve il consenso di Alihan. Quest'ultimo, venuta a sapere la novità, non la osteggia; si assicura però che, una volta licenziata, Zeynep non rimanga senza lavoro. Zehar si è avvicinata a Sinan, con cui ha progettato l'apertura del centro estetico. Il padre Halit è molto fiero della figlia, e le fa i complimenti per l'apertura del centro. Il fratello minore invece, Erim, invece, dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa di un malore, ha iniziato a comportarsi in maniera molto strana destando la preoccupazione di tutti.

Intanto Alihan si sta chiudendo sempre di più in se stesso, ha smesso persino di rispondere ia messaggi dell'amata. Preoccupata, Zeynep va a casa sua per accertarsi che stia bene: qui fa una scoperta che la lascia senza parole.

Zehra vorrebbe informare Halit che nel centro estetico è coinvolto anche Sinan, ma sa benissimo che l'uomo non approverà; del resto, Sinan è la persona con cui Ender aveva la relazione extraconiugale che causato la rottura del matrimonio.