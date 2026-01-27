Forbidden Fruit, anticipazioni 28 gennaio: Yildiz ospite di Emir, tensioni tra Ender e Sahika

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. La serie ha appena salutato due dei protagonisti principali, Alihan e Zeynep, partiti per gli Stati Uniti per ricominciare. Yildiz è dunque rimasta a Istanbul senza l'amata sorella, per di più proprio quando è appena stata cacciata di casa da Halit. Nell'episodio di mercoledì 28 gennaio troverà rifugio da Emir, mentre si accende la rivalità tra Sahika ed Ender. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nel corso della prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz è stata cacciata da casa Argun, e quando ha cercato di pagare una camera in hotel, si è accorta che le sue carte di credito erano bloccate e il conto corrente svuotato. Non sapendo dove andare, ha perciò chiesto ospitalità a Emir. Nel frattempo Alihan e Zeynep hanno salutato familiari e amici e sono partiti per gli Stati Uniti. Poco dopo Sahika incontrato Yigit, gli ha consegnato i risultati del test del DNA che hanno confermato che è figlio di Ender e ha deciso di confrontare il suo campione di capelli con quello di Kaya per scoprire la verità.

Anticipazioni 28 gennaio: Yildiz ospite di Emir, tensioni tra Ender e Sahika

Locandina di Forbidden Fruit

Yildiz, ormai senza denaro né un posto dove vivere, trova ospitalità da Emir. Nel frattempo Halit trascorre una serata a cena con Kaya e la sorella Sahika, in un clima piacevole, finché non arriva Ender. La donna si presenta a casa di Halit con il pretesto di visitare il figlio, ma resta sorpresa nel trovare lì Sahika, che ormai considera una rivale pericolosa. Incredula e allo stesso tempo fuori di sé, Ender non perde tempo e tra le due scattano subito inevitabili tensioni. A fine serata, Kaya confida alla sorella la sua preoccupazione per la troppa confidenza che ha notato tra lei e Halit.