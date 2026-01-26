Forbidden Fruit, anticipazioni 27 gennaio: Alihan e Zeynep partono per gli Stati Uniti

L' episodio di martedì 27 gennaio è un punto di svolta per Forbidden Fruit, la dizi in onda dal lunedì al sabato alle 14.0 su Canale 5. Mentre Yildiz è stata cacciata da casa Argun e si ritrova senza soldi né risorse, dovrà anche separarsi dall'amata sorella: Zeynep e Alihan infatti, lasceranno Istanbul per andare a vivere negli Stati Uniti. Yildiz quindi, rimarrà sola nella capitale turca. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Quando ha capito che dietro c'era una macchinazione di Ender, Yildiz ha offerto dei soldi a Sevda per allontanarla; l'accordo però si è rivoltato contro la bionda. Sitki infatti, ha mostrato a Halit le foto dell'incontro tra le due mentre Yildiz le dava una busta: Halit ha perciò interrogato Sevda con il suo avvocato. La donna prima si è finta esitante, poi ha confessato di essere stata pagata da Yildiz per sedurlo.

Dopo la rivelazione, Halit si è infuriato, ha cacciato Yildiz di casa e ha deciso di avviare le pratiche per il divorzio.

Anticipazioni 27 gennaio: Alihan e Zeynep partono per gli Stati Uniti

Cacciata da casa Argun, Yildiz cerca di pagare una camera in hotel e si rende conto che le sue carte di credito sono state bloccate e il conto corrente svuotato. Non sapendo dove andare, chiede aiuto a Emir e si rifugia a casa sua.

Per Yildiz è in arrivo un altro duro colpo: dopo aver salutato i loro familiari e i loro amici, Alihan e Zeynep partono per gli Stati Uniti. Poco dopo, Sahika incontra Yigit e gli consegna i risultati del test del DNA che confermano che è il figlio di Ender. A questo punto, la donna decide di far confrontare il campione di capelli di Yigit con un campione appartenente a suo fratello per scoprire se il vero padre di Yigit è proprio Kaya.