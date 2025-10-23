Forbidden Fruit, anticipazioni 24 ottobre: Ender e Yildiz alleate per impedire il matrimonio di Kemal e Zehra

Ultimo appuntamento della settimana, domani alle 14.20 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit. Nell' episodio di venerdì 24 ottobre Yildiz ed Ender, le due nemiche di sempre, uniranno le loro forze per raggiungere un obiettivo comune: impedire le nozze di Zehra e Kemal. Per riuscirsi, metteranno a punto un piano ben congegnato

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Nelle ultime puntate

Forbidden Fruit

Venuta a sapere che Alihan e Ender hanno chiesto l'affido esclusivo di Erim, Zeynep ha realizzato che il suo ex fidanzato, il suo grande amore, sta costruendo una famiglia con un'altra donna. Così, quando ha incontrato Alihan mentre era insieme a Dundar, gli ha detto che lei e Dundar sono una coppia: una notizia che non ha certo lasciato Alihan indifferente. Si tratta di una bugia, ma Dundar aiuterà la ragazza a portare avanti la messinscena.

Nel frattempo, si avvicinano le nozze tra Kemal e Zehra: sia Yildiz che Ender stanno macchinando per impedirle, ma stavolta non basterà agire da sole...

Anticipazioni 24 ottobre: Ender e Yildiz alleate per impedire il matrimonio di Kemal e Zehra

Locandina di Forbidden Fruit

La bugia di Zeynep si diffonde velocemente: il nuovo amore tra lei e Dundar fa il giro di Istanbul, divenendo la notizia del giorno. Intanto, mentre all'orizzonte si intravedono già le nozze di Zehra e Kemal, si crea una nuova alleanza: le due acerrime nemiche Yildiz ed Ender infatti, decidono di collaborare per mettere in atto un piano che impedisca di celebrare il matrimonio. Tutto mentre Halit, come suo solito, cerca di accelerare i tempi specie dopo aver saputo che Ender e Alihan stanno tramando per danneggiarlo.

Ender comunque ha già un piano, e vuole coinvolgere Irem: dopo la reticenza iniziale, Yildiz accetta e tutto inizia a procedere come pianificato. Fidandosi di Ender, come prima mossa intanto, la bionda chiede ad Halit il permesso di partecipare a un evento mondano: l'imprenditore accetta, così Yildiz può già iniziare a smuovere i primi tasselli alla festa.