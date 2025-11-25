Forbidden Fruit, anticipazioni 26 novembre: Kemal è geloso di Yildiz e racconta di Alper ad Halit

Nuovo appuntamento domani con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì la sabato su Canale 5; l'appuntamento è alle 14.10. Nell' episodio di mercoledì 26 novembre Kemal mostrerà la sua gelosia nei confronti di Yildiz, prima tenendo sotto controllo la ragazza e il suo personal trainer, poi andando a parlare con Halit.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Locandina di Forbidden Fruit

Ender ha spifferato a Kemal che Yildz ha una storia con Alper, il personal trainer della palestra che frequenta. E anche se Kemal ostenta indifferenza, ora che i due vivono sotto lo stesso tetto, Zehra ha iniziato a notare una certa confidenza tra la moglie di Halit e suo marito. Lila invece, ha proprio visto Yildiz e Kemal parlare in camere di lei, perciò ora Yildiz teme che la ragazza possa raccontare tutto al papà.

Nel frattempo, Zeynep ha scoperto dalla sorella che il matrimonio di Alihan ed Ender non fosse una messa in scena: Yildiz infatti, le ha detto di aver visto delle foto di loro due in biancheria intima nel telefono di Ender. Così, per vendicarsi su Alihan, Zeynep ha deciso di sposare Dundar.

Anticipazioni 26 novembre: Kemal geloso di Yildiz, Lila mandata a stare da Zerrin per non farla parlare

Zehra e Kemal si iscrivono alla stessa palestra di Yildiz: Kemal infatti, a dispetto di quanto dichiara, è geloso di Yildiz, specie del rapporto di quest'ultima con il suo personal trainer Alper. Perciò, dopo essersi iscritto in palestra, procede alla seconda mossa: racconta ad Halit di Alper, il quale sarebbe un gran seduttore, e lasciando intendere che stia corteggiando Yildiz. Naturalmente l'imprenditore non la prende bene, ma la moglie riesce a calmarlo.

Ma le preoccupazioni non sono finite per la bionda. Yildiz infatti, vuole scongiurare che Lila possa raccontare qualcosa al padre, così convince Halit a mandare Lila a stare da Zerrin per un po' di tempo.