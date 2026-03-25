Forbidden Fruit, anticipazioni 26 marzo: Lila e Yigit non divorziano, Sahika avvelena tutti

Giovedì significa doppio appuntamento con Forbidden Fruit su Canale 5. La dizi turca andrà infatti in onda sia nel primo pomeriggio che in prima serata, mostrando a quale malvagità possa arrivare la terribile Sahika. La donna infatti, avvelenerà tutti per vendetta, ma fortunatamente Leyla riuscirà a dare l'allarme.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà negli episodi di giovedì 26 marzo, in onda rispettivamente alle 14.10 e alle 22.00.

Dov'eravamo rimasti

Mentre Yigit non ha ancora firmato le carte per l'annullamento del matrimonio con Lila, Kaya sta provando a recuperare due rapporti: il primo è proprio quello con Yigit, che ha scoperto essere suo figlio, e il secondo con Halit per non avergli mai detto della storia giovanile con Ender. Nel frattempo, Yigit è andato a vivere a casa sua; Leyla invece, a cui Kaya si è avvicinato molto, deve vedersela con un ex marito violento.

Anticipazioni 26 marzo, puntata pomeridiana: Lila ancora innamorata di Yigit

Halit è determinato a far annullare il matrimonio tra Lila e Yigit, ma Yigit si oppone e si rifiuta di firmare l'accordo. Lila, nonostante sostenga di non voler più avere nulla a che fare con lui, appare chiaramente ancora innamorata. Nel frattempo, Sahika organizza un incontro con il finanziatore Pierre, che pone come condizione l'acquisto delle quote di Ender.

Anticipazioni 26 marzo, prima serata: Sahika avvelena tutti

Locandina di Forbidden Fruit

Pierre è deciso ad acquisire le quote di Ender, che però si oppone fermamente alla vendita. Halit prova inizialmente a persuaderla con le buone, ma poi passa alle maniere forti, cercando di obbligarla a firmare. Nel frattempo, Yildiz mette in atto un piano per salvare Leyla dal marito violento. La bionda riesce a introdurre Leyla di nascosto nella villa, le garantisce protezione e la sistema negli alloggi della servitù per tenerla al sicuro.

Intanto la situazione precipita: Hilmi irrompe armato a casa di Kaya. Yigit interviene per fermarlo e, durante la colluttazione, parte accidentalmente un colpo che ferisce una guardia, dando il via a un'improvvisa emergenza.

Ender, costretta con la forza a cedere le sue azioni, affronta senza paura sia Halit sia Sahika. Nadir accusa Sahika di aver fallito e le ordina di andarsene. Lei, per vendicarsi, mette in atto un gesto estremo: Yildiz, Aysel, Halit ed Ender vengono avvelenati e finiscono in ospedale. Quando Halit si risveglia in ospedale, scopre di essere stato avvelenato insieme a Yildiz e alla domestica Aysel. I sospetti si concentrano subito su Sahika. A salvarli è stata Leyla: la ragazza, nascosta nella casa degli Argun per sfuggire al marito violento, ha sentito il piccolo Halit Can piangere disperato, così è intervenuta e ha trovato Halit, Yildiz e Aysel privi di sensi. Layla ha così chiamato subito Caner, che è corso a casa della sorella Ender e l'ha trovata nelle stesse condizioni.