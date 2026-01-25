Forbidden Fruit, anticipazioni 26 gennaio: Halit caccia Yildiz da casa

Inizia una nuova settimana per Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5. La serie è arrivata al giro di boa, e si prepara a salutare Alihan e Zeynep: la coppia infatti, è in procinto di partire per gli Stati Uniti, lasciando Yildiz sola a Istanbul.

Proprio nell' episodio di lunedì 26 gennaio, la bionda sarà al centro di un furente litigio con Halit che, alla fine, la caccerà da casa.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata, in onda alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Yagmur ha cercato di avvicinarsi a Yigit, ma lui ha preso subito le distanze e le ha detto che tra loro non poteva nascere una storia. Nel frattempo, Zeynep e Alihan hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per vivere serenamente lontano dalle loro famiglie. La notizia ha sconvolto Yildiz, che ha sofferto all'idea di separarsi dalla sorella. Le due si sono salutate con grande difficoltà; cresciute insieme, sempre fianco a fianco, il distacco sarà molto difficile.

Anticipazioni 26 gennaio: Halit caccia Yildiz da casa

Locandina di Forbidden Fruit

Quando aveva capito che dietro l'assunzione di Sevda c'era Ender, Yildiz le ha offerto una cospicua cifra perché se ne andasse. Ora però, questo accordo sta per ritorcersi contro di lei.

Sitki infatti, mostra ad Halit le foto dell'incontro tra Yildiz e Sevda con lo scambio della busta contenente il denaro. Dopo aver visto gli scatti, Halit decide di interrogare Sevda insieme al suo avvocato. La donna, inizialmente riluttante, fa il gioco di Ender e confessa di essere stata pagata da Yildiz per sedurre Halit, in modo da ottenere più soldi in seguito al divorzio.

A sentire le parole di Sevda, l'uomo diventa una furia: una volta a casa, Halit caccia Yildiz e decide di avviare le pratiche per il divorzio che, stavolta, non è più solo una minaccia.