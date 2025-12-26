Forbidden Fruit, anticipazioni 27 dicembre: tensione tra Asuman e Zerrin, Yildiz spinge Kaya verso Zehra

I protagonisti di Forbidden Fruit tornano domani, sabato 27 dicembre, su Canale 5. Dopo la pausa natalizia, riprendono le vicende delle sorelle Yidiz e Zeynep che, nella prossima puntata, proverà a far avvicinare Kaya e Zehra.

Dov'eravamo rimasti

Dundar ha compiuto un pazzia: in preda ad una furia cieca, ha rapito Zeynep per vendicare l'umiliazione di essere stato lasciato il giorno del matrimonio. Grazie all'intervento di Alihan e del padre di Dundar, alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi: Zeynep è stata liberata, così come sua madre Asuman, anche lei sequestrata dagli scagnozzi.

Nel frattempo, mentre Zeynep cerca di tornare alla normalità dopo il trauma, Yildiz si è accorta che tra Kaya ed Ender c'è uno strano rapporto, con la donna moto gelosa nei confronti del nuovo amministratore delegato della Argun Holding.

Anticipazioni 27 dicembre: tensione tra Asuman e Zerrin, Yildiz spinge Kaya verso Zehra

Yildiz e Zeynep si preparano entrambe a un evento molto importante. La bionda infatti è pronta a ricevere diversi ospiti con suo marito Halit, mentre Zeynep, in compagnia della madre, Asuman, parteciperà a una cena con Alihan e la sorella Zerrin. Alihan ha proposto a Zeynep di sposarsi il prima possibile, dato che non potrà andare a vivere insieme a lui finché la madre sarà a casa sua; durante la cena però, anche se in un primo momento tutto sembra procedere bene, emergeranno delle tensioni tra Zerrin e Asuman.

In casa Argun intanto, l'evento organizzato da Halit e Yildiz si rivela ben riuscito. In particolare Yildiz ha in mente un piano: una nuova coppia composta da Kaya a Zehra, fresca di separazione dopo che la ragazza ha fatto credere alla figlia di Halit che Kemal la stesse tradendo. Considerando che Ender sembra molto interessata a Kaya, suo ex collega, la bionda ha già dunque un'idea per colpire la sua rivale di sempre...