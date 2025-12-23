Forbidden Fruit, anticipazioni 24 dicembre: Zeynep torna a casa salva, Alihan le propone di sposarsi presto

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit: la dizi non si ferma per il giorno della Vigilia, ma lo farà a Natale e Santo Stefano, per poi tornare in onda sabato 27 dicembre.

Nell' episodio di mercoledì 24 dicembre Zeynep tornerà alla vita di tutti i giorni, cercando di vivere la normalità dopo l'evento traumatico appena vissuto. Ecco dunque cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Momenti di paura per Zeynep, rapita da Dundar che voleva vendicare l'umiliazione di essere stato abbandonato il giorno del matrimonio per tornare insieme ad Alihan. Il pretesto di un secondo incontro per un ulteriore confronto, si è trasformato in un incubo per la ragazza: Zeynep si è resa conto di essere nelle mani di un Dundar fuori di sé e capace di tutto, che ha cercato di far ragionare. Intanto, anche la madre Asuman si trovava sotto sequestro, con una pistola puntata alla tempia.

Anticipazioni 24 dicembre: Zeynep torna a casa salva, Alihan le propone di sposarsi presto

Alihan è riuscito a salvare Zeynep: preoccupato che la fidanzata non rispondesse al telefono, ha sfondato la porta dell'appartamento insieme ad Emir. Qui è riuscito a neutralizzare il rapitore di Asuman, per poi contattare Halit e il padre di Dundar, l'unica persona che avrebbe potuto aiutarli.

Zeynep fa ritorno a casa, dove Yildiz e Asuman la stanno aspettando con ansia. Per reagire a quanto accaduto, la ragazza cerca di ritornare subito alla vita di tutti i giorni: insieme ad Alihan perciò, va a vedere una casa in cui andare vivere insieme. Finché però ci sarà sua madre, Zeynep fa notare che non potrà trasferirsi; Alihan allora, suggerisce che per aggirare questo problema dovrebbero sposarsi il prima possibile.

Dopo aver visto la casa, la coppia va a pranzo; mentre è al ristorante, Alihan riceve una telefonata dalla sua amica Elif e la invita a unirsi a loro, cosa che indispettisce Zeynep. Nel frattempo, Asuman incontra Mustafa e gli comunica che è riuscita a vendere la casa. Lui allora le dice che, una volta ricevuto il denaro, se ne andrà via e lascerà in pace sia lei che le sue figlie.