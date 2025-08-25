Forbidden Fruit, anticipazioni 26 agosto: Yildiz sospetta di Halit, Zeynep allontana Alihan

Nuovo appuntamento domani con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. Nell' episodio di martedì 26 agosto Zeynep e Cem rimarranno amici, mentre la mora riprenderà ad evitare Alihan; intanto Yildiz inizia ad essere molto sospettosa verso Halit e Defne.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie.

Dov'eravamo rimasti

Zehra ha messo Zeynep al centro di uno scandalo, rivelando alla festa aziendale di Alihan che lui e Zeynep si erano baciati. Lo ha fatto proprio mentre Cem stava annunciando pubblicamente il fidanzamento con la ragazza.

Umiliata e in preda alla vergogna, Zeynep è scappata facendo perdere le sue tracce; alla fine è stata comunque ritrovata, e ha deciso di andare da Cem per scusarsi e farsi perdonare.

Anticipazioni 26 agosto: Zeynep allontana Alihan, Cem rimane suo amico

Zeynep è molto turbata per aver ferito Cem e, ancora una volta, Alihan le ha causato solo dolore. Così la ragazza decide di allontanarlo dalla sua vita, accusandolo di crearle solo problemi. Halit teme che lo scandalo possa danneggiare il buon nome della famiglia, mentre la moglie è presa da tutt'altra preoccupazione. Yildiz infatti, trova che ci sia qualcosa di strano nel comportamento di Halit, in particolare per la sua vicinanza con Defne. Per rassicurarla, Halit organizza una cena romantica, ma alla moglie serve ben altro che una cena per essere dissuasa: la bionda infatti, continua a nutrire dubbi e rimanere diffidente nei suoi confronti. In tutto ciò, Ender approfitta della situazione per allontanare il suo ex marito da Yildiz, coinvolgendo anche Zerrin e Zehra nel suo piano.

Nel frattempo, Zeynep continua ad evitare Alihan. Ha modo invece di confrontarsi con Cem, il quale la sorprende dicendole di non portarle rancore; anzi, si dice persino intenzionato a rimanere al suo fianco come amico, visto che è ancora sconvolta per quanto avvenuto alla fesa aziendale.