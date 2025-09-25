Forbidden Fruit, anticipazioni 26 settembre: Alihan vuole aiutare Zeynep ma lei lo respinge

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Da quando Alihan ha sposato improvvisamente Ender, sia Zeynep che Enrim sono più confusi che mai: nell' episodio di venerdì 26 settembre la ragazza sarà così arrabbiata, da non volere l'aiuto di Alihan nemmeno in una situazione che potrebbe rivelarsi molto pericolosa.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz, Zeynep e Irem sono uscite a cena insieme, per stare un po' tra donne. Durante la serata però, le tre ragazze hanno alzato troppo il gomito e hanno chiamato Hakan e Alihan per venirle a riprendere. Oltre a Zeynep, Alihan ha riaccompagnato a casa anche Yildiz: vedendola arrivare a casa tardi, per di più brilla, Halit si è infuriato con la moglie.

Intanto Erim è sempre più nervoso: prima ha respinto Ender che si era presentata davanti la scuola, poi si è arrabbiato con Yildiz, che aveva cacciato da casa i suoi nuovi amici per via del loro comportamento strafottente.

Anticipazioni 26 settembre: Alihan vuole aiutare Zeynep ma lei lo respinge

Forbidden Fruit

Dundar, pentito per il suo comportamento dopo il litigio con Zeynep, decide di presentarsi davanti alla Falcon Airlines con delle auto, nel tentativo di riconquistare la fiducia della ragazza. Il suo gesto però non passa inosservato: Alihan assiste alla scena e si accorge con preoccupazione che Dundar è armato. Nonostante la situazione rischiosa, Zeynep non accetta l'intervento di Alihan e lo respinge, dicendogli chiaramente che non è affar suo. La mora infatti, è ancora molto arrabbiata per le nozze segrete con Ender. Come se non bastasse, nel frattempo Ender sceglie di rilasciare un'intervista in cui parla senza filtri del suo matrimonio con Alihan. Le sue parole arrivano dritte a Zeynep, che non può fare a meno di rimanerne turbata. La giovane, già in bilico tra sentimenti contrastanti, si trova così ulteriormente scossa da ciò che ha ascoltato.