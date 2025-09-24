Forbidden Fruit, anticipazioni 25 settembre: la cena di Yildiz, Zeynep e Irem finisce male

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie turca in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 25 settembre Halit andrà in escandescenza contro Yildiz, riaccompagnata a casa in tarda serata da Alihan e Zeynep; intanto, Erim continua a frequentare i suoi nuovi amici.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.
Negli episodi precedenti
Yildiz ha chiesto ad Halit di poter uscire una sera insieme alla sorella e alla cugina, perché desidera avere un po' di tempo per sé. Seppur recalcitrante, alla fine il marito l'ha accontentata.
Nel frattempo Erim ha iniziato a legare particolarmente con Alp, che gli ha presentato un nuovo gruppo di amici: Furkan, Umit e Celal. Ragazzi che sembrano offrirgli quell'ascolto e quella vicinanza che in famiglia sente di non avere. Erim sta attraversando un momento molto difficile e pieno di confusione, dopo il matrimonio tra Ender e Alihan.
Anticipazioni 25 settembre: la cena di Yildiz, Zeynep e Irem finisce male
Yildiz, Zeynep e Irem decidono di concedersi una cena solo tra donne. Tra chiacchiere e brindisi, l'alcol scorre un po' troppo e l'euforia prende il sopravvento. In un momento di leggerezza, Zeynep invia un messaggio ad Alihan e Irem ne manda uno a Hakan. I due uomini, preoccupati, non ci pensano due volte e corrono al ristorante per prendersi cura di loro. Alla fine, Hakan si occupa di Irem, mentre Alihan accompagna Zeynep e Yildiz verso casa.
Il rientro, però, non è dei più tranquilli: Halit, vedendo tornare Yildiz a tarda notte, esplode di rabbia e, con tono autoritario, le proibisce di uscire da sola, lasciando emergere il suo lato più rigido e possessivo. Il giorno seguente, Erim invita a casa i nuovi amici. Yildiz, però, non gradisce affatto il loro atteggiamento e, infastidita, decide di mandarli via: la sua scelta scatena l'ira del ragazzino, creando nuove tensioni in famiglia.