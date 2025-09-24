Forbidden Fruit, anticipazioni 25 settembre: la cena di Yildiz, Zeynep e Irem finisce male

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie turca in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 25 settembre Halit andrà in escandescenza contro Yildiz, riaccompagnata a casa in tarda serata da Alihan e Zeynep; intanto, Erim continua a frequentare i suoi nuovi amici.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Yildiz ha chiesto ad Halit di poter uscire una sera insieme alla sorella e alla cugina, perché desidera avere un po' di tempo per sé. Seppur recalcitrante, alla fine il marito l'ha accontentata.

Nel frattempo Erim ha iniziato a legare particolarmente con Alp, che gli ha presentato un nuovo gruppo di amici: Furkan, Umit e Celal. Ragazzi che sembrano offrirgli quell'ascolto e quella vicinanza che in famiglia sente di non avere. Erim sta attraversando un momento molto difficile e pieno di confusione, dopo il matrimonio tra Ender e Alihan.

Anticipazioni 25 settembre: la cena di Yildiz, Zeynep e Irem finisce male

Locandina di Forbidden Fruit

Yildiz, Zeynep e Irem decidono di concedersi una cena solo tra donne. Tra chiacchiere e brindisi, l'alcol scorre un po' troppo e l'euforia prende il sopravvento. In un momento di leggerezza, Zeynep invia un messaggio ad Alihan e Irem ne manda uno a Hakan. I due uomini, preoccupati, non ci pensano due volte e corrono al ristorante per prendersi cura di loro. Alla fine, Hakan si occupa di Irem, mentre Alihan accompagna Zeynep e Yildiz verso casa.

Il rientro, però, non è dei più tranquilli: Halit, vedendo tornare Yildiz a tarda notte, esplode di rabbia e, con tono autoritario, le proibisce di uscire da sola, lasciando emergere il suo lato più rigido e possessivo. Il giorno seguente, Erim invita a casa i nuovi amici. Yildiz, però, non gradisce affatto il loro atteggiamento e, infastidita, decide di mandarli via: la sua scelta scatena l'ira del ragazzino, creando nuove tensioni in famiglia.