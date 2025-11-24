Forbidden Fruit, anticipazioni 25 novembre: Zeynep vuole sposare Dundar, Lila vede Yildiz e Kemal insieme

La seconda stagione di Forbidden Fruit si avvicina al finale, con nuovi colpi di scena che lasceranno lo spettatore a bocca aperta. Nell' episodio di martedì 25 novembre, dopo l'ennesimo dispiacere, Zeynep penserà a come farla pagare ad Alihan e si confiderà con la sorella che, subito, sarà disposta ad aiutarla. L'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5; vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della dizi.

Dov'eravamo rimasti

Yildiz ha detto a Zeynep di essere in possesso del telefono di Ender; in particolare, le ha detto di aver visto alcune foto in cui lei e Alihan sono in biancheria intima, prova che dunque il loro matrimonio non era finto come tutti credevano.

Nel frattempo Ender ha raccontato a Kemal che la bionda rivale sta avendo una relazione con il suo personal trainer; Kemal ha risposto di non essere interessato, ma la sua reazione andava in tutt'altra direzione. E intanto Zehra ha iniziato a guardare con sospetto Yildiz e suo marito...

Anticipazioni 25 novembre: Zeynep vuole sposare Dundar, Lila vede Yildiz e Kemal insieme

Zeynep si era accordata con Dundar per fingere che fossero fidanzati, salvo poi dare un'altra opportunità ad Alihan che le aveva assicurato di essere sulla via del divorzio. Ma poi Ender non ha firmato le carte, Yildiz le ha confidato di aver visto le foto, perciò ora Zeynep vuole vendicarsi; per farlo, chiede a Dundar di sposarla.

In casa Argun, dove vive temporaneamente insieme alla moglie Zehra, Kemal prova a riavvicinarsi a Yildiz e proprio mentre parlano da soli, in camera di lei, entra Lila. Vista dalla ragazzina, Yildiz teme che Lila possa dire tutto ad Halit.

Zeynep confida a Yildiz che vuole sposare Dundar e lei consiglia alla sorella di dirlo ad Alihan davanti a tutti; a darle l'occasione di realizzare la sua vendetta, ci penserà lei. Yildiz infatti, organizzerà una cena a casa con tutta la famiglia.