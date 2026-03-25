Forbidden Fruit, anticipazioni 25 marzo: Kaya accoglie Yigit a casa, Yildiz scopre il rapimento di Leyla

Dopo la bomba sganciata da Sahika, Kaya si è ritrovato improvvisamente padre: ora perciò dovrà non solo cercare di instaurare un rapporto nuovo con Yigit, ma anche farsi perdonare da Halit per avergli nascosto la relazione con Ender. È quello che accadrà nell' episodio di mercoledì 25 marzo, che ci concentrerà anche sul matrimonio di Lila e Yigit.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata, in onda alle 14.10 su Canale 5.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Le rivelazioni di Sahika hanno seminato il panico in casa Argun; i più scioccati sono Yigit e Erim, con il primo che accusa Ender di averlo abbandonato e il secondo, invece, si sente per l'ennesima volta tradito. Intanto, venuto a sapere che Lila e Yigit si sono sposati, Halit ha convinto la figlia a chiedere l'annullamento; il ragazzo però, a dispetto del suo comportamento scostante, si è rifiutato di firmare le carte.

Anticipazioni 25 marzo: Kaya accoglie Yigit a casa, Yildiz scopre il rapimento di Leyla

Locandina di Forbidden Fruit

Anche se a malincuore, alla fine Lila ha acconsentito a procedere con l'annullamento del matrimonio; Yigit però, continua a non voler firmare. Il ragazzo infatti, nonostante gli ordini di Sahika, ama sua moglie e non ha intenzione di rinunciare a lei.

Nel frattempo, Kaya si sforza di adattarsi alla sua nuova vita: grazie allo scandalo innestato dalla sorella, ha scoperto di essere il padre di Yigit, perciò ora cerca di allacciare un rapporto più intimo con il figlio ritrovato, che finora aveva conosciuto sotto un'altra luce. Così, come primo passo verso una relazione padre-figlio, Kaya accoglie Yigit in casa. Allo stesso tempo, Kaya prova a recuperare il rapporto con Halit, ma con scarsi risultati: l'amico infatti, non riesce a perdonargli di non essere mai stato informato riguardo la sua passata relazione con Ender. Yildiz intanto, scopre da Emir che Leyla è stata rapita dall'ex marito.