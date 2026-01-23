Forbidden Fruit, anticipazioni 24 gennaio: Alihan e Zeynep decidono di ricominciare in America

Forbidden Fruit si prepara a salutare due dei protagonisti principali, ormai in dirittura d'arrivo con il finale della seconda stagione. Nell' episodio di sabato 24 gennaio infatti, Zeynep e Alihan decideranno di partire per gli Stati Uniti per trasferirsi definitivamente in terra americana: stanchi che la loro relazione venga sempre insidiata dalle loro famiglie, i due decidono di ricominciare altrove. La notizia ovviamente sarà un duro colpo per Yildiz.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio, in onda alle 14.10 su Canale 5.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz ha scoperto che Ender ha fatto assumere Sevda come segretaria di Halit perché lo seducesse, così la bionda tentato di allontanarla offrendole del denaro. Intanto Sahika si è introdotta nello studio di Halit fingendo un errore e lo ha colpito con la sua bellezza. Durante la festa di Erim, Halit ha mostrato un evidente interesse per Sahika, che Yildiz ha notato subito.

Anticipazioni 24 gennaio: Alihan e Zeynep decidono di ricominciare in America

Locandina di Forbidden Fruit

Yagmur sta cercando di avvicinarsi a Yigit: il ragazzo però, prende subito le distanze. Yigit infatti, le dice subito che non è possibile che tra loro nasca una storia, dato che vengono da mondi diversi.

Nel frattempo, Zeynep e Alihan prendono una decisione che cambierà la vita a molti: la coppia decide di andare a vivere negli Stati Uniti: la coppia è decisa a vivere serenamente, senza che le rispettive famiglie incidano sul loro rapporto. Così, mentre i due sono pronti a ricominciare lontano, Yildiz riceve una notizia terribile: l'idea di separarsi dall'amata sorella, la fa stare molto male. Tanto più in un momento complesso come quello che sta passando. Yildiz allora, si trova a dover salutare la sorella, ma non è facile neanche per Zeynep: le due sono state sempre insieme e sempre legatissime, e per quanto sia entusiasta di iniziare un nuovo capitolo della sua vita, lo strappo sarà molto forte.