Forbidden Fruit, anticipazioni 25 agosto: Zeynep è scomparsa

Nuovo appuntamento domani con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Nell' episodio di lunedì 25 agosto tutti saranno molto preoccupati, Yildiz su tutti: dopo lo scandalo creato da Zehra infatti, Zeynep sparirà.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Negli episodi precedenti: lo scandalo di Zeynep

Forbidden Fruit

Zeynep ha deciso di accettare la proposta di Cem e, pur non essendo innamorata davvero, ha deciso di fidanzarsi con lui. Nel frattempo però, parlando con Yildiz, si è resa anche conto che deve essere sincera con Cem; intanto, mentre Zeynep cerca il coraggio per affrontare la conversazione, arriva la serata di promozione organizzata dall'azienda di Alihan.

Durante l'evento, Zeynep si rifuagia un attimo in bagno per rimanere sola. Alihan la segue e la bacia, ripetendole un'altra volta di amarla. Il bacio tra Alihan e Zeynep viene visto da Zehra, che decide di dire tutto pubblicamente. Infatti, proprio quando Cem sta annunciando pubblicamente il fidanzamento con Zeynep, la ragazza interviene e svela il bacio davanti a tutti i presenti.

Anticipazioni 25 agosto: Zeynep è sparita

Forbidden Fruit

Zeynep si è ritrovata al centro di uno scandalo, passando per una traditrice pur avendo respinto Alihan fino a poco prima del bacio incriminato. La rivelazione proprio mentre Cem stava annunciando il loro fidanzamento poi, è stata un'umiliazione bruciante.

Nel corso della festa dunque, Zeynep scompare: la mora sembra essere sparita nel nulla, nessuno sa che fine abbia fatto. Yildiz è in apprensione, e chiede aiuto da Halit: il marito però, le consiglia di farsi aiutare da Kemal, il nuovo autista. Halit non sa che, in realtà, Kemal è l'ex marito di Yildiz, portato in casa da Ender per rendere la vita difficile alla sua rivale.

Anche Halit però ha un segreto che sta nascondendo a Yilidiz, dato che in un momento di gelosia c'è stato un fugace ritorno di fiamma con Ender.

Alla fine Zeynep viene ritrovata e, sentendosi in colpa, decide d andare da Cem per scusarsi e farsi perdonare.