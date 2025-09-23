Forbidden Fruit, anticipazioni 24 settembre: Erim non vuole più parlare con Ender, Yildiz chiede spazio

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la serie Forbidden Fruit,in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di mercoledì 24 settembre Ender proverà a riavvicinarsi ad Erim, ma il figlio si dimostrerà ancora molto arrabbiato con la mamma; nel frattempo, Zeynep avrà uno scontro importante con Dundar e Yidiz chiederà ad Halit di poter uscire con la sorella e la cugina.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Zeynep è diventata co-direttrice della Falcon Airlines, grazie all'acquisizione effettuata da Alihan attraverso il matrimonio con Ender. Intanto Zerrin ha raccontato ad Halit cos'ha scoperto il fratello, dicendogli però che non ha creduto al fratello.

Nel frattempo, sia Lila che Emir, hanno mostrato forte disagio riguardo questo inaspettato, scioccante matrimonio: Lila perché teme di non riuscire più a frequentare lo zio come prima, Erim perché sperava che i genitori potessero tornare insieme.

Anticipazioni 24 settembre: Erim non vuole più parlare con Ender, Yildiz chiede spazio ad Halit

Locandina di Forbidden Fruit

Ender, desiderosa di ricucire il rapporto con il figlio, si presenta davanti alla scuola di Erim per parlargli. Ma il ragazzino, ancora profondamente deluso per il matrimonio improvviso della madre con Alihan, la respinge senza darle modo di spiegarsi. Erim si avvicina all'amico Alp, che gli presenta una nuova compagnia composta da Furkan, Umit e Celal: ragazzi che sembrano offrirgli quell'ascolto e quella vicinanza che in famiglia sente di non avere.

Intanto, Zeynep si reca alla concessionaria di Dundar e tra i due scoppia un'accesa discussione. Quando però Dundar scopre chi sia realmente lei, resta turbato: teme infatti che la sua identità possa avere delle conseguenze pericolose e inaspettate.

Yildiz infine, invece, vorrebbe un po' di spazio per sé. La ragazza chiede a Halit il permesso di uscire a cena con la sorella e la cugina. In un primo momento l'uomo si oppone, ma alla fine, seppur a malincuore, le concede questa piccola autonomia.