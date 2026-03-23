Forbidden Fruit, anticipazioni 24 marzo: Yildiz torna a casa di Halit, Yigit non firma l'annullamento

Nuovo appuntamento su Canale 5 con la dizi Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica e, al giovedì, anche in prima serata. Nell' episodio di martedì 24 marzo i protagonisti continueranno a subire le conseguenze del caos creato da Sahika; in particolare Yigit ed Erim, entrambi arrabbiati con la madre Ender. Intanto Halit convince Zehra a procedere con l'annullamento delle nozze con Yigit, ma il, ragazzo farà una mossa che spiazzerà tutti.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie, in onda alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Halit non è solo furioso con Lila per il matrimonio con Yigit; anche Sahika lo ha mandato su tutte le furie con le sue dichiarazioni nel mezzo della festa. L'imprenditore perciò ha prima cacciato Sahika di casa accusandola di aver fatto esplodere uno scandalo, poi ha chiesto a Yildiz di trasferirsi con Halit Can alla villa. Nel frattempo, le paure di Leyla si sono rivelate fondate. Hilmi ha infatti rapito la ragazza, e quando è arrivata la polizia, l'ha obbligata a tacere minacciandola di uccidere Kaya, lei e se stesso.

Anticipazioni 24 marzo: Ender cerca di riavvicinarsi a Yigit ed Erim, Yigit non firma per l'annullamento

Locandina di Forbidden Fruit

Le rivelazioni di Sahika sul matrimonio di Lila e sulla vera paternità di Kaya hanno sconvolto tutti. Ender tenta di riavvicinarsi ai suoi figli, ma si scontra con un rifiuto deciso: Yigit non riesce a perdonarle l'abbandono, mentre Erim le rimprovera anni di bugie. Sconvolta, Ender trova conforto soltanto in Yildiz che, forte dal suo ritorno trionfale nella villa di Halit, la sostiene. Intanto Lila, è amareggiata e delusa dal comportamento di Yigit che prima sembra avviinarsi e poi si dimostra freddo e distante. Così Lila accetta la proposta di Halit e decide di annullare il matrimonio; Yigit però, proprio quando Lila pensava non fosse interessati, si oppone e rifiuta di firmare le carte.