Forbidden Fruit, anticipazioni 24 luglio: Ender umlia Yildiz, il passato di Alihan ritorna

Yildiz verrà umiliata pubblicamente da Ender ma, allo stesso tempo, senza aspettarselo, diventerà anche improvvisamente popolare. Scopriamo dunque cosa succederà nell'episodio del 24 luglio della dizi turca Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 alle 14.10.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

La madre di Yildiz e Zeynep era arrivata in città per il matrimonio della figlia: mai si sarebbe persa un simile evento. La donna tuttavia è rimasta poco: ha infatti avuto un litigio molto forte con Yildiz, la quale le ha addirittura detto di vergognarsi di essere sua figlia.

Anticipazioni 24 luglio: Ender umlia Yildiz, il passato di Alihan ritorna

Mentre sta parlando con Hakan, un evento del passato riemerge e provoca un attacco di panico ad Alihan. Il ragazzo dà la colpa di ciò all'amore, additando i sentimenti come responsabili di questo attacco; poco dopo perciò, preferisce annullare l' appuntamento con Zeynep, rimanendo a casa a fissare un anello che le aveva comprato. Nel frattempo, Ender e Caner tendono una trappola a Yildiz: le fanno consegnare da Aysel un invito per una cerimonia esclusiva, in onore del re della Repubblica di Lombeliko. Si tratta ovviamente di un tiro mancino: non c'è alcun re, non c'è nessuna festa che la attende.

Felicissima dell'invito invece, Yildiz si reca sul posto in compagnia dell'amica Sengul. Una volta lì però, le due ragazze trovano dei giornalisti pronti a umiliarle pubblicamente. Quando Halit lo scopre, si arrabbia tantissimo.

Nel frattempo però, nonostante il brutto episodio, Yildiz si rende conto che quella che doveva essere un'umiliazione, si sta rivelando invece qualcosa di positivo perché la sta facendo diventare popolare sui social. Intanto Halit ingaggia un life coach che le insegni come muoversi e comportarsi nel suo ambiente, così da evitare altre figuracce.

Infine, Erim ha un malore e finisce in ospedale.