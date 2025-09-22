Forbidden Fruit, anticipazioni 23 settembre: Zeynep ha un nuovo lavoro, Zerrin racconta tutto ad Halit

Anche domani, su Canale 5, torna la soap Forbidden Fruit. Le sorelle Yildiz e Zeynep sono le protagoniste di un'intricata dizi, tra tradimenti, inganni e desiderio di migliorare la propria situazione economica. Nell' episodio di martedì 23 settembre vedremo Zeynep alle prese con un nuovo ruolo lavorativo alla Falcon Airlines, mentre Zerrin racconterà ad Halit della sua discussione con Alihan.

Alihan ha parlato con Zerrin e ha cercato di spiegarle perché abbia sposato Ender, il suo desiderio di vendetta nei confronti di Halit. La sorella però, continua a non essere d'accordo e a non condividere le sue scelte: anzi, i due finiscono di nuovo per litigare. Quando infatti il fratello le dice che Halit, suo ex marito, era l'amante segreto che ha fatto naufragare il matrimonio dei loro genitori, Zerrin si rifiuta di crederci. Intanto Lila teme che, a causa delle tensioni familiari, non potrà più avere un rapporto con suo zio, a cui è molto legata. Anche Erim è confuso, perché non capisce cosa stia facendo la madre: il ragazzino sperava che lei e Halit tornassero insieme, invece ora si è di colpo sposata con Alihan.

Anticipazioni 23 settembre: Zeynep ha un nuovo lavoro, Zerrin racconta tutto ad Halit

Zeynep fa un passo importante nella sua carriera: diventa infatti co-direttrice della Falcon Airlines e si insedia con entusiasmo nel suo nuovo ufficio, pronta ad affrontare le responsabilità del ruolo. Nel frattempo, Zerrin si confida con Halit e gli racconta un episodio che l'ha molto turbata: ha avuto un forte litigio con Alihan, durante il quale lui le ha detto che Halit avrebbe avuto una relazione con la loro madre. Zerrin ammette di non aver creduto a questa versione, ma confessa che la cosa l'ha profondamente colpita e scossa.

Intanto, Hakan va da Zeynep per darle una notizia inaspettata: Irem ha deciso di mettere fine alla loro relazione.