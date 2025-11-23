Forbidden Fruit, anticipazioni 24 novembre: Yildiz dice a Zeynep che il matrimonio di Alihan ed Ender era vero

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con la serie turca Forbidden Fruit, in onda alle 14.10. Nell'episodio di lunedì 24 novembre Yildiz farà una confidenza molto spiacevole a Zeynep, riguardante alcune foto che ha trovato nel telefono di Ender.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender vuole che Yildiz dica alla sorella che tra lei e Alihan, il matrimonio non era finto come tutti pensavano. Nel frattempo, la bionda si è alleata con Dundar e, poco dopo, Ender è stata derubata: le è stato sottratto il telefono, arrivato poi proprio nelle mani di Yildiz.

Ender comunque non è rimasta a guardare: è andata da Kemal per raccontargli che la ragazza ha una relazione segreta con il suo personal trainer. E naturalmente, nonostante a parole abbia detto il contrario, la reazione di Kemal non è stata certo di disinteresse.

Anticipazioni 24 novembre: Yildiz dice a Zeynep che il matrimonio di Alihan ed Ender era vero

Forbidden Fruit

Emir e Caner stanno guardando alcune foto: ci sono Zeynep e Hakan insieme, in un locale dove erano andati per svagarsi. I due le dicono che la stampa scandalistica ha pubblicato un articolo in cui si insinua che lei e Hakan abbiano una relazione. Zeynep in ufficio ne parla con il collega e proprio mentre vanno a prendere un caffè, incontrano Alihan: Hakan affronta subito il discorso per chiarire come stanno davvero le cose, perciò cerca di giustificarsi e gli spiega che sono solo amici. Alihan tuttavia non sembra affatto turbato, e gli risponde di non preoccuparsi.

Forbidden Fruit

Yildiz è venuta in possesso del telefono di Ender. La bionda confida a Zeynep la verità, cioè di aver sottratto il prezioso oggetto, ma non è questo che la preoccupa: ha visto invece le foto di Alihan e Ender in biancheria intima, quindi ne deduce che il loro matrimonio non è una farsa. Allo stesso tempo, per suscitare una reazione in Kemal, inizia a comportarsi da moglie perfetta con Halit, attirando i sospetti di Zehra...