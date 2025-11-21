Forbidden Fruit, anticipazioni 22 novembre: Halit vuole mandare Erim a Londra, Ender trama contro Yildiz

Cambio di programma per Forbidden Fruit: la dizi turca infatti, a partire da questa settimana, andrà in onda anche al sabato. L'appuntamento è quindi domani, sabato 22 novembre, alle 14,30 su Canale 5 con un doppio episodio in cui assisteremo al confronto tra Yildiz e Alihan. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Caner ha chiesto aiuto a Dundar per recuperare il cellulare di Ender. Dundar ha detto di non essere riuscito a trovare l'oggetto, ma poi lo ha consegnato a Yildiz.

Intanto, Erim si è messo nei guai. Il figlio di Halit infatti, dato che non ha ottenuto i soldi per la mamma di Ilayda, ha scelto la soluzione peggiore per aiutare la madre dell'amica: Erim e Ilayda hanno rubato un anello. Dopo il furto, i due ragazzi sono finiti in commissariato, e anche se la proprietaria ha deciso di non sporgere denuncia, Halit è comunque andato su tutte le furie.

Anticipazioni 22 novembre: Halit vuole mandare Erim a Londra, Ender trama contro Yildiz

Locandina di Forbidden Fruit

È da tempo ormai, che Erim sta dando preoccupazioni ai genitori. Le cattive compagnie, la donna investita con l'auto e, infine, il furto insieme a Ilayda: nonostante ogni volta il ragazzino se la sia cavata, stavolta Halit vuole una soluzione drastica. L'uomo infatti, è determinato a mandare Erim a Londra: l'obiettivo è quello di tenerlo lontano da Istanbul e dai suoi amici, così potrà allontanarsi dalle cattive compagnie.

Ender però è contraria a questa decisione, inizialmente contraria, cerca il sostegno di Kemal per impedire la partenza del figlio. Ender inoltre, è anche impegnata a vendicarsi di Yildiz, che ha fatto credere fosse la responsabile del licenziamento di Emir. Così la donna va da Kemal e gli dice che la ragazza ha intrapreso una relazione con il suo personal trainer; la reazione di Kemal è tutt'altro che indifferente.

Nel frattempo, Yildiz affronta Alihan accusandolo di non amare veramente Zeynep.