Forbidden Fruit, anticipazioni 23 marzo: Halit caccia Sahika e rivuole Yildiz a casa

Nuovo appuntamento con la dizi Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica su Canale 5. La serie infatti, va ora in onda per tutta la settimana, con raddoppio al giovedì in prima serata.

Nell' episodio di lunedì 23 marzo Halit scatenerà la sua rabbia sia contro Lila che contro Sahika, che ha rivelato i segreto a tutti il segreto di Ender e la verità riguardo Yigit. Intanto, qualcosa di sconvolgente sta per succedere a Leyla...

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Sahika ha organizzato una festa per il suo fidanzamento con Halit, ma presto la festa si è trasformata in uno scandalo. Quando infatti è arrivata Ender, rivelando che Halit non vuole divorziare da Yildiz, Sahika ha scatenato tutta la sua furia. La donna infatti, ha reagito svelando a tutti un segreto scioccante: Yigit è il figlio nascosto di Ender e Kaya, abbandonato alla nascita. Ma non solo: Yigit e Lila si sono appena sposati.

Intanto, Kaya sta aiutando Leyla a difendersi dal suo ex marito, offrendole supporto e assistenza legale.

Anticipazioni 23 marzo: Halit caccia Sahika e rivuole Yildiz a casa

Locandina di Forbidden Fruit

Con le sue rivelazioni, Sahika ha rovinato la festa che lei stessa aveva organizzato. Halit è furioso con Lila per il matrimonio con Yigit, e oltre ad essere arrabbiato con la figlia, reagisce subito anche contro la sua nuova, promessa sposa. Innanzitutto caccia Sahika di casa accusandola di aver fatto esplodere uno scandalo, poi intima a Yildiz di trasferirsi con Halit Can alla villa.

Nel frattempo, le paure di Leyla si rivelano fondate. Hilmi rapisce Leyla e quando arriva la polizia, obbliga la ragazza a tacere: per farle tenere la bocca chiusa, la minaccia di uccidere Kaya, lei e se stesso.