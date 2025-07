Forbidden Fruit, anticipazioni 23 luglio: Yildiz ha un duro scontro con la madre

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie turca in onda subito dopo Beautiful.

Zeynep è molto nervosa a causa del suo segreto, la relazione con Alihan, mentre Yildiz ha un forte litigio con la madre, Asuman.

Scopriamo più nel dettaglio cosa accadrà nell'episodio di mercoledì 23 luglio.

Dov'eravamo rimasti

Negli episodi precedenti, dopo essersi trovata costretta a firmare le carte per il divorzio, Ender ha deciso che l'avrebbe fatta pagare a Yildiz. Nel frattempo la bionda è riuscita nel suo intento: conquistare la fiducia di Halit, al punto che ora Yildiz e Halit stanno per sposarsi. Nel frattempo, Zeynep ha iniziato una relazione con il suo capo, Alihan.

Anticipazioni 23 luglio: Yildiz ha un duro scontro con la madre

La relazione segreta con Alihan rende Zeynep molto nervosa, e a niente servono i tentativi del giovane di rassicurarla: per farle capire di tenere a lei, Alihan le regala un ciondolo a forma di Angelo ma la mora non si rasserena. Il fatto che ad esempio Yildiz si presenti in ufficio, dimostrandosi particolarmente amichevole con Alihan, oppure le continue critiche e commenti della madre Asuman, rendono Zeynep particolarmente agitata.

Come se non bastasse, Asuman e Yildiz hanno un duro confronto: Yildiz infatti, è arrabbiata con la madre perché ha ripreso la sua attività di sensitiva; la bionda arriva addirittura a dirle che si è sempre vergognata di averla come madre. Ferita da queste parole. Asuman decide di togliere il disturbo, prepara i bagagli e se ne va il giorno dopo. Intanto, Zehra e Sinan, l'ex amante segreto di Ender, stanno diventando sempre più intimi. La figlia di Halit infatti, vorrebbe aprire una clinica estetica e questa ambizione la rende molto vicina a Sinan. Parallelamente, Ender potrà trasferirsi in un nuovo appartamento grazie all'aiuto del fratello Erim, che ha parlato con il padre per conto della sorella.