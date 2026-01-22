Forbidden Fruit, anticipazioni 23 gennaio: Sahika seduce Halit

Con l'episodio di venerdì 23 gennaio siamo ormai a un passo dall'epilogo della seconda stagione di Forbidden Fruit. Nel nuovo appuntamento della dizi turca, in onda alle 14.10 su Canale 5, vedremo che le cose per Yildiz stanno davvero precipitando: la bionda vede Halit guardare con insistenza Sahika, un segnale che rende il suo matrimonio ancora più difficile da recuperare. A breve inoltre, riceverà anche una notizia che farà molta fatica ad accettare.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz se la sta vedendo con Sevda, la nuova segretaria di Halit, assunta da Ender per mettere in crisi il suo matrimonio. Yildiz intanto, non ha nessuna intenzione di perdere la sua vita agiata che le garantisce essere la moglie di Halit, perciò sta cercando in tutti i modi di salvare il matrimonio. Nel frattempo, Yildiz ha organizzato una festa per la guarigione di Erim, invitando Kaya e sua sorella Sahika. Proprio Sahika ha coinvolto Yigit, con cui ha stretto un patto contro Ender, chiedendogli di infiltrarsi alla festa: l'evento diventa così l'occasione perfetta per avviare il loro piano.

Anticipazioni 23 gennaio: Sahika seduce Halit

Locandina di Forbidden Fruit

Scoperto che dietro l'assunzione di Sevda come nuova segretaria di Halit si nasconde la mano di Ender, Yildiz cerca di risolvere la situazione a modo suo: propone alla ragazza una generosa somma di denaro in cambio delle sue dimissioni.

Ma il problema non è solo Sevda: Yildiz ha un'altra rivale. Nel frattempo infatti, Sahika finge di aver sbagliato stanza e si presenta nello studio di Halit in deshabillé. L'uomo resta visibilmente colpito dalla sua bellezza e, più tardi, durante la festa organizzata per Erim, non riesce a distogliere lo sguardo da lei. L'uomo la guarda in continuazione; e siccome a Yildiz non sfugge niente, la bionda si accorge subito dell'interesse di Halit verso Sahika.