Forbidden Fruit, anticipazioni 23 dicembre: Zeynep e Asuman sotto sequestro di Dundar

Un appuntamento ad alta tensione, quello con Forbidden Fruit nell' episodio di martedì 23 dicembre, in onda su Canale 5 alle 14.10.

Zeynep infatti, si troverà in una situazione a dir poco pericolosa: Dundar ha messo in atto il suo piano di vendetta.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Dundar è stato lasciato da Zeynep all'altare, corsa all'aeroporto da Alihan poco prima delle nozze. Dundar ha seguito la ragazza e ha visto i due baciarsi, promettendo a se stesso che si sarebbe vendicato di questa umiliazione. Ora lei e Alihan stanno cercando casa insieme.

Dopo il matrimonio saltato, i due si sono rivisti: stranamente, Dundar si è dimostrato particolarmente conciliante. Ora il ragazzo ha chiesto un secondo incontro, a cui Zeynep si è presentata nonostante la madre Asuman non volesse. La donna infatti, non si fida dopo quanto accaduto e, soprattutto, conoscendo il carattere tutt'altro che pacifico di Dundar.

Anticipazioni 23 dicembre: Zeynep sotto sequestro di Dundar

Locandina di Forbidden Fruit

Dundar ha rapito Zeynep. Quando la ragazza si rende conto che non si trattava di un semplice incontro chiarificatore, capisce che l'ormai ex fidanzato è in preda a una furia cieca e che sarà difficilissimo farlo ragionare. Disperata e spaventata per la situazione in cui si trova, Zeynep prova allora a dialogare con Dundar: gli dice che sta compiendo un reato e che, una volta finito tutto, ne pagherà le conseguenze. Dundar, però, è talmente fuori di sé che non la sta neanche a sentire. Anzi: più rabbioso che mai, la costringe a chiamare Asuman.

A questo punto, Zeynep obbedisce e fa una videochiamata ad Asuma: mentre parla con la madre, Zeynep ha un brivido di terrore. Si accorge che qualcuno sta puntando la pistola contro la tempia della madre. La situazione non potrebbe essere peggiore: Dundar sembra impazzito e disposto a tutto. Terrorizzata, temendo che la situazione precipiti ulteriormente, Zeynep prova a calmare Dundar assicurandogli che farà tutto ciò che vuole.