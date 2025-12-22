Forbidden Fruit, anticipazioni 23 dicembre: Zeynep e Asuman sotto sequestro di Dundar

Un appuntamento ad alta tensione, quello con Forbidden Fruit nell' episodio di martedì 23 dicembre, in onda su Canale 5 alle 14.10.
Zeynep infatti, si troverà in una situazione a dir poco pericolosa: Dundar ha messo in atto il suo piano di vendetta.
Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.
Dov'eravamo rimasti
Dundar è stato lasciato da Zeynep all'altare, corsa all'aeroporto da Alihan poco prima delle nozze. Dundar ha seguito la ragazza e ha visto i due baciarsi, promettendo a se stesso che si sarebbe vendicato di questa umiliazione. Ora lei e Alihan stanno cercando casa insieme.
Dopo il matrimonio saltato, i due si sono rivisti: stranamente, Dundar si è dimostrato particolarmente conciliante. Ora il ragazzo ha chiesto un secondo incontro, a cui Zeynep si è presentata nonostante la madre Asuman non volesse. La donna infatti, non si fida dopo quanto accaduto e, soprattutto, conoscendo il carattere tutt'altro che pacifico di Dundar.
Anticipazioni 23 dicembre: Zeynep sotto sequestro di Dundar
Dundar ha rapito Zeynep. Quando la ragazza si rende conto che non si trattava di un semplice incontro chiarificatore, capisce che l'ormai ex fidanzato è in preda a una furia cieca e che sarà difficilissimo farlo ragionare. Disperata e spaventata per la situazione in cui si trova, Zeynep prova allora a dialogare con Dundar: gli dice che sta compiendo un reato e che, una volta finito tutto, ne pagherà le conseguenze. Dundar, però, è talmente fuori di sé che non la sta neanche a sentire. Anzi: più rabbioso che mai, la costringe a chiamare Asuman.
A questo punto, Zeynep obbedisce e fa una videochiamata ad Asuma: mentre parla con la madre, Zeynep ha un brivido di terrore. Si accorge che qualcuno sta puntando la pistola contro la tempia della madre. La situazione non potrebbe essere peggiore: Dundar sembra impazzito e disposto a tutto. Terrorizzata, temendo che la situazione precipiti ulteriormente, Zeynep prova a calmare Dundar assicurandogli che farà tutto ciò che vuole.