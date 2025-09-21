Forbidden Fruit, anticipazioni 22 settembre; Alihan parla con Zerrin, ma lei non capisce il suo comportamento

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con la serie turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Alihan ha fatto qualcosa che ha lasciato tutte le persone che lo conoscono scioccate: ora proverà a spiegarsi con Zerrin, ma la sorella continuerà a non capire i motivi del suo comportamento.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Lasciando tutti senza parole, Alihan ha improvvisamente sposato Ender. Il moro sta tramando vendetta contro Halit, dopo aver scoperto che era lui l'amante della madre: Halit è stato la causa delle fine del matrimonio dei genitori, per cui ora è deciso a fargliela pagare. Alihan ha trovato un'alleata in Ender: Alihan è intenzionato ad andare avanti senza pietà, essendo Halit anche il suo ex cognato e, in più, vecchio amico del padre.

Ender gli ha proposto un accordo: sposarsi, così Alihan sarebbe potuto entrare in possesso del 5% delle azioni della Falcon Airlines che Halit le aveva ceduto quando era nato Erim. Alihan, per quanto dubbioso, alla fine ha accettato. I due si sono così sposati in un lampo, ed Ender non ha certo tenuto il segreto.

Anticipazioni 22 settembre: Alihan parla con Zerrin, ma lei non capisce il suo comportamento

Alihan vive un momento di grande turbamento: si sente tradito da una persona di cui si fidava ciecamente e questo lo ha portato a compiere un passo difficile. Ora invece, decide di aprirsi con Zerrin e di confessarle i motivi che si nascondono dietro certi suoi comportamenti, rivelandole la sua sofferenza. Zerrin, però, non riesce davvero a capirlo fino in fondo e la distanza tra loro sembra rimanere invariata.

Intanto, Lila è angosciata: teme che, a causa di tutte queste tensioni familiari, non potrà più avere un rapporto con suo zio, a cui è molto legata. Anche Erim appare confuso: non riesce a interpretare l'atteggiamento della madre Ender, che continua a comportarsi in maniera misteriosa, lasciandolo pieno di dubbi e incertezze.