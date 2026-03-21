Forbidden Fruit, anticipazioni 22 marzo: Sahika rivela a tutti che Yigit è il figlio di Ender e Kaya

Forbidden Fruit diventa un appuntamento quotidiano a tutti gli effetti: a partire da domenica 22 marzo infatti, la dizi turca andrà in onda dal lunedì alla domenica. Nell'episodio domenicale Sahika lascerà tutti senza parole: la terribile sorella di Kaya infatti, per vendetta nei confronti di Ender e Halit, rivelerà qualcosa che lascerà tutti senza parole: Ender e Kaya hanno un figlio, un bambino che Ender aveva abbandonato in ospedale perché ancora troppo giovane per essere madre. E quel bambino lo conoscono tutti, in famiglia: si tratta infatti di Yigit.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è alle 14.40 su Canale 5.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Sahika sta manipolando tutti nella casa Argun ed è riuscita a coinvolgere anche Zehra nell'organizzazione della festa per il suo fidanzamento con Halit; grazie a questo coinvolgimento poi, ha creato tensione tra Yildiz e Zehra. Nel frattempo, Ender si è alleata definitivamente con Yildiz per fermare Sahika.

A proposito delle trame di Sahika, Yigit e Lila si sono sposati e il giorno seguente, seguendo gli ordini della donna, il ragazzo si è comportato in maniera fredda, lasciando sola Lila.

Nel frattempo, Kaya sta aiuta Leyla a liberarsi del suo ex marito, diventando un punto di riferimento sia legale che personale.

Anticipazioni 22 marzo: Sahika rivela a tutti che Yigit è il figlio di Ender e Kaya

Locandina di Forbidden Fruit

Sahika organizza una festa a sorpresa per celebrare il suo fidanzamento con Halit, ma l'arrivo improvviso di Ender sconvolge ogni cosa. La donna sta provando a riavvicinare Halit e Yildiz, perciò rivela che Halit non ha alcuna intenzione di divorziare da Yildiz.

A questo punto, a dir poco furiosa, Sahika lascia tutti senza parole lanciando la bomba davanti a tutti: Yigit è il figlio segreto di Ender e Kaya, abbandonato in ospedale dalla madre. Per di più, Sahika rivela anche cosa è successo: il ragazzo ora è sposato con Lila.