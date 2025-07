Forbidden Fruit, anticipazioni 22 luglio: Ender vuole vendetta e minaccia Yildiz

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie turca che ha preso il posto di Tradimento nella programmazione estiva.

Mentre Ender è decisa a restituire a Yildiz il male che le ha fatto, in città arriva un nuovo personaggio: la mamma delle due sorelle.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nell'episodio di martedì 22 luglio.

Dov'eravamo rimasti

Con grande delusione, Zeynep ha sorpreso Alihan in compagnia di Hira; come se non bastasse, l'amica le ha confessato di avere un debole per l'imprenditore.

Nel frattempo Ender è decisa a vendicarsi di Yildiz, la quale sta per convolare a nozze con Halit.

Anticipazioni 22 luglio: Ender vuole vendetta e minaccia Yildiz

Ender ha un solo obiettivo: scongiurare a tutti i costi il matrimonio tra Yildiz ed Halit. Per questo motivo, la donna ha deciso di chiamare Metin, l'avvocato di Halit che, proprio in quel momento si sta recando dal suo cliente. Yildiz vede Metin e decide di giocare d'anticipo, proponendo lei stessa ad Halit un accordo prematrimoniale. Il piano funziona alla perfezione: Halit infatti, pensa che il gesto dimostri il disinteressa della bionda per i suoi soldi, e le dice che l'accordo prematrimoniale non serve. Alihan trova un cucciolo e lo porta in un rifugio insieme a Zeynep. I due trascorrono dunque del tempo insieme e hanno modo di chiarirsi. Nel frattempo, Halit partecipa a un evento organizzato dal signor Osman; non sa che Ender è coinvolta, e quando Yildiz lo viene a sapere, Halit dovrà calmarla. Ender vuole a tutti i costi vendicarsi di Yildiz, colpevole di averla pugnalata alle spalle e aver mandato la sua vita in rovina. L'ex moglie di Halit si presenta perciò nel negozio di abiti da sposa e minaccia la ragazza. Non ha però fatto i conti con Asuman, appena arrivata in città: si tratta della madre di Yildiz e Zeynep, la quale porterà ancora più scompiglio nelle vite dei protagonisti.