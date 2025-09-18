Forbidden Fruit, anticipazioni 19 settembre: Halit riassume Aysel, Zeynep annuncia il matrimonio

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con Forbidden Fruit, la serie turca che racconta la storia delle sorelle Zeynep e Yildiz. Nell' episodio di venerdì 19 settembre Zeynep annuncerà a tutti di aver ricevuto la proposta di matrimonio, mentre Yildiz riuscirà a far riassumere Aysel.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender ha voluto mostrarsi in pubblico accanto ad Alihan come moglie e marito, arrivando a coinvolgere i fotografi. DOpo aver assistito a una lite tra il padre ed Ender, Erim è scappato di casa. Halit ed Ender, spaventati, hanno persino chiamato la polizia, ma il ragazzo ha trovato riparo da Kemal e alla fine, Halit ha accettato che il figlio dormisse a casa sua. Nel frattempo, Zeynep si è sentita sempre più sotto pressione per il matrimonio e si è aggrappata al sostegno di Emir e Irem. Come se non bastasse, Zerrin, provata dallo stress, ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale.

Anticipazioni 19 settembre: Halit riassume Aysel, Zeynep annuncia il matrimonio

Locandina di Forbidden Fruit

Yildiz riesce a convincere Halit a far rivalutare i gioielli una seconda volta: gli fa infatti credere che i periti consultati in precedenza, non fossero così affidabili come pensava. Dopo le sue insistenze, il marito accetta e scopre che tra i preziosi della moglie non c'è alcun falso. In questo modo Yildiz ottiene ciò che voleva: il reintegro di Aysel, che non solo ora smetterà di ricattarla, ma diventerà anche una fedele alleata. La bionda dunque, ora ha una persona in più su cui poter contare per le sue bugie e le sue macchinazioni. Intanto, alla festa a sorpresa organizzata da Zeynep, la ragazza coglie l'occasione per annunciare davanti a tutti di aver ricevuto da Alihan una romantica proposta di matrimonio che ha accettato con gioia. Subito dopo, Zeynep dichiara pubblicamente ad Alihan tutto il suo amore.