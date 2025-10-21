Forbidden Fruit, anticipazioni 22 ottobre: Zeynep sconvolta per la scelta di Alihan

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.20. Nell' episodio di mercoledì 22 ottobre Zeynep scoprirà che Alihan ed Ender hanno chiesto l'affidamento esclusivo di Erim: la ragazza è distrutta, convita che una scelta tanto importante comporti solo una cosa, cioè che Alihan stavolta abbia chiuso definitivamente con lei.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Zehra è finita al centro di uno scandalo: le sue foto da ubriaca sono state pubblicate da una rivista e hanno fatto il giro di Istanbul. L'immagine della ragazza e della sua famiglia ne è uscita malissimo, mandando su tutte le furie sia il padre Halit che il futuro marito. Kemal infatti, alla vista delle immagini, non solo si è arrabbiato, ma ha anche pensato di non sposarla più.

Stranamente, l'unica a sostenere Zehra in questo momento tanto difficile è Ender: la persona che quelle nozze non le vuole, e che sta facendo di tutto per impedire che si celebrino.

Anticipazioni 22 ottobre: Zeynep sconvolta per la scelta di Alihan, Yildiz recluta l'ex di Kemal

Locandina di Forbidden Fruit

Zeynep ha deciso di chiedere l'affidamento esclusivo di Erim, preoccupata dopo che il figlio ha avuto un incidente in auto e ha investito una donna. Ender e Alihan dunque, hanno proceduto con la richiesta: ora, con suo grande stupore, Zeynep lo scopre.

Venuta a sapere che Alihan ha compiuto una scelta tanto importante, la ragazza pensa che l'uomo che ama abbia deciso di voltare definitivamente pagina. Così, affranta all'idea che Alihan abbia chiuso con lei una volta per tutte, Zeynep decide di uscire con gli amici di Bursa per distrarsi. Nel frattempo, Yildiz recluta Bircan, ex di Kemal: cosa avrà in mente la bionda? Qual è il suo piano? Quel che è certo è che, per una volta, il suo obiettivo è lo stesso di Ender: impedire il matrimonio.