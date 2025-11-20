Forbidden Fruit, anticipazioni 21 novembre: Dundar mente a Caner sul telefono di Ender, Halit furioso con Erim

Tornano domani, venerdì 21 novembre, i protagonisti della dizi turca Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 alle 14.10. A partire da questa settimana inoltre, l'appuntamento con Zeynep e Yildiz si allunga anche al sabato, con un doppio episodio sempre nel primo pomeriggio della rete.

Nella prossima puntata Dundar si troverà in una situazione molto scomoda, mentre Erim manderà su tutte le furie il padre. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz ha chiesto aiuto a Dundar per mettere all'angolo Ender, che sta facendo pressioni sulla bionda per tenere lontana Zeynep da Alihan. Anche se la donna non gli ha concesso il divorzio come aveva assicurato, Alihan ha comunque lasciato casa dopo una forte lite; a quel punto, Ender ha provato a ricattare Yildiz perché vuole che dica a Zeynep che, in realtà, quel matrimonio non era così di facciata come poteva sembrare.

Dopo che Yildiz si è rivolta a Dundar, Ender è stata derubata: le è stato infatti rubato il prezioso cellulare, che la donna vuole assolutamente recuperare. Così ha chiesto aiuto al fratello e Caner, a sua volta, ha iniziato a chiamare all'appello i suoi contatti.

Anticipazioni 21 novembre: Dundar mente a Caner sul telefono di Ender, Halit furioso con Erim

Locandina di Forbidden Fruit

Tra le varie persone contattate da Caner si rivolge a Dundar per recuperare il suo cellulare. Quest'ultimo, trovandosi in una situazione piuttosto scomoda, promette di fare il possibile, ma alla fine dirà a Caner di non essere riuscito a trovare il cellulare. In realtà invece, Caner consegnerà il telefono a Yildiz.

Dato che Halit non aveva voluto aiutare Erim con dandogli i soldi per la mamma di Ilayda, i due ragazzini hanno deciso di provvedere da soli. Così Erim e Ilayda hanno rubato un anello. Dopo il furto, i due vengono portati in commissariato: per fortuna, la proprietaria decide di non sporgere denuncia e i due ragazzi vengono rilasciati. Halit però, nonostante sia andata bene, reagirà con rabbia.