Forbidden Fruit, anticipazioni 21 marzo: Sahika mette Yildiz contro Zehra, Kaya aiuta Leyla con l'ex marito

Nuovo appuntamento con Forbidden Fruit su Canale 5 alle 14.10, in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Nell' episodio di sabato 21 marzo Sahika riuscirà a mettere Yildiz contro Zehra, dopo aver convinto quest'ultima a farsi aiutare per organizzare un evento. A rimettere Sahika al suo posto, interverrà Ender. Infine, spazio anche a Kaya e Leyla, con l'avvocato pronto ad aiutarla in tutti i modi possibili.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Akin ha ingannato Zehra facendole credere di avere molto successo online per spingerla a pubblicare più video con Yildiz. Nel frattempo Ender, con l'aiuto di Caner e Asuman, ha provato a riavvicinare Yildiz a Halit, riuscendo a convincerlo a compiere un gesto di generosità: restituire i gioielli a Yildiz. Intanto, Lila e Yigit si sono sposati in segreto, ma il giorno dopo lui l'ha lasciata sola, seguendo gli ordini impartitigli da Sahika.

Anticipazioni 21 marzo: Sahika mette Yildiz contro Zehra, Kaya aiuta Leyla con l'ex marito

Locandina di Forbidden Fruit

Sahika sta manipolando tutti in casa Argun; ora riesce anche a convincere Zehra a farsi aiutare per organizzare una festa per celebrare il suo fidanzamento ufficiale con Halit. Quando Yildiz lo viene a sapere, visto il legame che si è creato con la figlia di Halit, la tensione cresce.

A questo punto, ormai alleata di Yildiz a tutti gli effetti, Ender decide di intervenire per evitare che Sahika prenda definitivamente il sopravvento. Del resto, non solo ora le due storiche nemiche vivono insieme, ma di fronte a una donna terribile come Sahika, le due hanno unito le loro forze.

Intanto Kaya aiuta Leyla a sfuggire dal suo ex marito, prendendo in mano non solo l'aspetto legale della cosa, ma anche aiutandola di un punto di vista pratico. Kaya diviene così una persone fondamentale per Leyla, che a questo punto non ha più riserve sull'avvocato.