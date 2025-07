Forbidden Fruit, anticipazioni 21 luglio: Zeynep scopre Alihan in compagnia di un'altra donna

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la serie turca Forbidden Fruit. Nell'episodio di lunedì 21 luglio, vedremo Zeynep affronterà Yildiz e parlerà con lei di quello che sta combinando; poco dopo, sorprendere Alihan in un momento che non le piacerà affatto.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Nell'ultimo episodio della serie, in onda venerdì 18 luglio, Yildiz ha tentato l'ultima mossa per riconquistare Halit, il quale aveva appena accettato l'invito di una ricca imprenditrice. La bionda infatti, temendo di perderlo, gli ha dichiarato di essere innamorata di lui. Intanto, anche lei spaventata dalla presenza di questa nuova figura femminile nella vita di Halit, Ender si è messa alla ricerca di qualcosa che possa mettere la donna in cattiva luce.

Anticipazioni 21 luglio: Zeynep scopre Alihan in compagnia di un'altra donna

Locandina di Forbidden Fruit

Kemal va da Zeynep per parlare con lei: Kemal convince Zeynep a confrontarsi con la sorella, per poi ammettere di esserne ancora innamorato. Inoltre, Kemal è convinto che Yildiz non stia con Halit per amore, ma solo perché interessata ai suoi soldi; in seguito Kemal promette che si terrà lontano dalla ragazza, ma in realtà è già in combutta con Ender per smascherarla. Convinta da Kemal, Zeynep parla con Yildiz, la quale ammetterà di andare avanti finché non sarà sicura di poter garantire ad entrambe un futuro economicamente solido.

Poco dopo, Zeynep scopre Alihan insieme ad Hira. La mora pensava che la loro relazione fosse molto forte, perciò ne rimarrà molto delusa; inoltre, Hira le confesserà di provare qualcosa per l'uomo. Kemal ha promesso a Zeynep che rimarrà alla larga da Yildiz, ma poi farà l'esatto contrario: le si avvicinerà addirittura di più, proponendole persino di scappare insieme.

Intanto Ender propone ad Erdem, storico rivale di Hali, di diventare soci. L'obiettivo di Ender è comunque uno solo: impedire il matrimonio tra l'ex marito e Yildiz.