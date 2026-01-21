Forbidden Fruit, anticipazioni 22 gennaio: Yildiz alle prese con Sevda, la nuova segretaria di Halit

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit. Con il ritorno di Striscia la notizia in prima serata, la programmazione della dizi è cambiata di nuovo: la serie torna con la consueta collocazione pomeridiana dal lunedì al venerdì, mentre salta la puntata del giovedì sera.

Nell' episodio di giovedì 22 gennaio, Shaki e Yigi inizieranno a macchinare contro Ender, complice la festa per il ritorno di Erim a casa Argun.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Alihan ha scoperto cos'è successo tra Zeynep e Zerrin: la sorella le ha chiesto di riavere la spilla del matrimonio con la scusa che dovesse andare a Lila. Una richiesta, e un gesto, che ha ferito molto Zeynep.

Venutolo a sapere, ne è nata una dura lite tra Alihan e Zerrin, durante la quale lui ha preso le parti della moglie. Poco dopo, Zeynep ha annunciato la sua decisione di lasciare il lavoro in azienda per evitare che vita privata e professionale si intreccino di nuovo.

Anticipazioni 22 gennaio: Yildiz alle prese con Sevda, la nuova segretaria di Halit

Yildiz dovrà vedersela con Sevda, la nuova segretaria di Halit, assunta da Ender con l'obiettivo di mettere in crisi il matrimonio tra Yildiz e Halit. Un matrimonio ormai in crisi da tempo, ma che la bionda vuole assolutamente recuperare; altrimenti dovrà dire addio alla sua vita di agi.

Nel frattempo, con l'approvazione del marito, Yildiz organizza una festa in casa per celebrare la guarigione di Erim e gli chiede di invitare Kaya. L'invito viene esteso anche a sua sorella Sahika, ed entrambi accettano. A quel punto, Sahika incarica Yigit di partecipare alla festa, magari cercando di farsi assumere come cameriere: i due infatti sono a stretto contatto perché hanno un patto per rovinare Ender, la madre biologica di Yigit, e la festa è si prospetta come un'ottima occasione per iniziare a tessere la tela.